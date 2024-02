Joaquín Prat se enfrenta a la dirección de 'Vamos a ver' por lo que han emitido

Joaquín Prat vuelve a estallar una vez más contra la dirección de 'Vamos a ver'por lo que han emitido en directo sobre la madre de Antonio Tejado. Últimamente el presentador no duda en parar su programa para dejar clara su opinión sobre los temas, aunque eso implica ir contra la directiva o incluso contra otros programas. Mientras que hace unas semanas atacaba a la dirección de 'De Viernes', ahora Joaquín Prat ha hablado claro sobre unas imágenes emitidas de la madre de Antonio Tejado.

Y es que Antonio Tejado ha sido detenido por supuestamente formar parte de una banda criminal que cometió un robo violento en casa de su tía María del Monte. De este modo, en el club social de 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro daba paso a un vídeo en el que la madre del detenido respondía a todas las informaciones que han salido sobre su hijo. Sin embargo, lejos de articular palabra, se veía a la madre de Antonio Tejado superada por la situación.

| Mediaset

"La pobre qué va a decir, es que no puede ni contestar porque, claro, cómo se va a encontrar", añadía Adriana Dorronsoro tras el vídeo. Unas imágenes que no aportaban nada, ya que no decía nada noticiable.

Era entonces cuando Joaquín Prat cogía la palabra: "Sinceramente, no entiendo la relevancia de esto. Si dice algo, pues entiendo la relevancia, pero si no dice nada...", decía, contra su propio programa.

"De verdad, Óscar, te pido perdón, pero no entiendo la relevancia de meter en el programa a la madre de Antonio Tejado con lo que tiene encima la mujer, preguntándole un día sí y otro también por su hijo y además sin contestar", añadía, Joaquín Prat haciendo mención directa al director de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Recordamos que 'Vamos a ver' fue líder en enero de su franja con un estupendo 15,4% y 478.000 espectadores y del target comercial (16,3%), anotando su récord mensual en ambas métricas. Justo después, el segundo bloque, 'Vamos a ver más' (11,2% y 803.000), alcanza su mejor marca mensual en número de espectadores, aunque no pudo contra 'La Ruleta de la Suerte'. Sin embargo, el programa de Joaquín Prat subió al 12,7% en target comercial.