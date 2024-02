Arturo Valls salta por sorpresa a La 1 para colaborar en 'El mejor de la historia'

Arturo Valls salta por sorpresa a La 1 como jurado de 'El Mejor de la Historia'. Presentado por Silvia Intxaurrondo, este espacio, que se emite en el prime time del viernes, busca a la figura más relevante y admirada de nuestra historia. Esta semana, los diez finalistas son José Ortega y Gasset, Montserrat Caballé, Rafa Nadal, Manolo Santana, Felipe VI, Salvador Dalí, Isabel I, Amancio Ortega, Antonio Machado y Julia Otero.

Uno de ellos se clasificará para la final. En el primer programa quedaron finalistas para el duelo Federico García Lorca y Francisco de Goya, entre los que se impuso el poeta en la votación online con el 62% de los votos, frente al 37% del pintor aragonés. Lorca se convirtió así en el primer finalista del programa.

Silvia Intxaurrondo cada semana está acompañada de colaboradores famosos y expertos en cada materia que debaten sobre la trayectoria, genialidad, méritos y legado de los personajes. Este viernes, los colaboradores serán Begoña Villacís, Carlos Latre, Paula Vázquez y Arturo Valls.

| RTVE

Además, también está en el plató a Aníbal Gómez, cómico, actor y cantante lleva casi 20 años en el sector audiovisual. Es el encargado de representar al español medio y aportará todas las reacciones y opiniones de las redes sociales y del público presente en el plató. Además, otro colaborador proveniente del mundo digital: Charlyokei, creador de contenido pionero en realizar reporterismo en la calle en TikTok, con más de siete millones de seguidores, será la cara del programa en la calle.

De este modo, Arturo Valls sigue apareciendo en nuevos programas, alejado de Atresmedia, su cadena durante más de una década. "Ya no pertenezco a la casa, ya no tengo contrato de cadena, pero tenemos una relación muy buena porque han sido muchísimos años. Tenemos una relación profesional muy cordial", explicaba hace unos meses en una entrevista a TVienes.

| Atresmedia

De hecho, su último formato en televisión fue 'That's My Jam', de la mano de Movistar Plus+. Sin embargo, muy pronto volverá a Antena 3 de la mano de 'El 1%', un nuevo concurso para prime time. Además, la cadena también tiene pendiente de estreno la cuarta temporada de 'Mask Singer', tras el gran éxito de la tercera la primavera pasada.