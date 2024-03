Chicote sufre un incidente escatológico en las grabaciones de 'Pesadilla en la cocina'

Alberto Chicote y el equipo de laSexta se encuentran en plena grabación de la novena temporada de 'Pesadilla en la cocina'. Por el momento, la cadena emite cada jueves 'Batalla de restaurantes' con el cocinero al mando de la adaptación nacional del formato. Sin embargo, en el rodaje de 'Pesadilla en la Cocina', Alberto Chicote sufrió un incidente que implicó a la policía.

Tal y como ha publicado Levante-EMV, en el rodaje de 'Pesadilla en la cocina', Chicote ha sufrido un incidente en un pueblo de Valencia, que obligó a intervenir a la policía. La cosa no fue grave y quedó en un simple y escatológico incidente. Todo el equipo del programa se encontraba en el municipio de Alboraya para grabar en el restaurante La Terracita, que se encuentra en el paseo de Aragón. Varios camiones de la productora se desplazaron y se instalaron en los alrededores, algo que no gustó a algunos vecinos.

| Atresmedia

Al parecer, uno de los vecinos molesto decidió lanzar por el balcón un pañal de bebé lleno de heces contra el set. Dentro del set, se encontraban trabajadores del formato y, el mismísimo Alberto Chicote. Al tratarse de un pañal, el hecho no provocó heridos, pero acabó con la policía del municipio desplazándose al lugar para aclarar lo sucedido.

Los policías de Alboraya se presentaron en el lugar de los hechos, con el objetivo de identificar al autor. Pero, por el gran volumen de viviendas que rodean el restaurante, no se encontró la vivienda y no se pudo reconocer al vecino. Al ver que la situación no había pasado a mayores, y todo se tranquilizaba, los policías se hicieron una foto con el cocinero. Más tarde, la publicaron en Twitter: “Hola Alberto Chicote. Encantados de saludarte y resolverte una pequeña incidencia”.

[tweet]1764206916002095298?s=20[/tweet]

Recordamos que 'Pesadilla en la cocina' es uno de los programas estrella de laSexta, aunque se desconoce cuando volverá a las pantallas. Por el momento, la cadena sigue emitiendo 'Batalla de restaurantes' que registro un 4,1% de share con 459.000 de espectadores en su último programa. Se trata de datos muy flojos para el espacio de prime time.