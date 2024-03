La lacrimógena escena del final de 'Amar es para siempre', con el regreso de Marisol

'Amar es para siempre' ya ha vivido su esperado final en el prime time de Antena 3. Tras dos décadas en emisión, la mítica serie diaria se ha despedido de los espectadores este miércoles 6 de marzo. Poco a poco, la familia Gómez Sanabria se ha reunido de nuevo. Incluso ha regresado Marisol, que murió de una sobredosis en la novena temporada de 'Amar es para siempre'.

De este modo, Manolito, en su regreso a España, ha decidido ir a visitar su tumba en el cementerio: "Hola, hermana, me has echado de menos? Siento no haber venido antes, pero desde que Emma y yo nos fuimos a Bélgica no había vuelto a España. Aunque no te lo creas, Marisol, estoy trabajando muchísimo. Tengo muchas llamadas, muchas reuniones y dinero...", arranca Manolín en su visita al cementerio.

"¿Pero sabes que he pensado siempre? Que tú estabas ahí conmigo ayudándome. Eras mi mejor amiga Marisol. Desde que te has ido no he vuelto a encontrar a alguien que me entienda como tú, por eso no he estado muy católico estos días", añade el personaje.

| Atresmedia

Es entonces cuando se escucha una voz de fondo: "Se han dado cuenta todos...". En ese instante aparece Marisol en la escena, que entabla una conversación con Manolín.

"Estos días he estado hablando con Malena, la hija de Lola, porque tiene una hija secreta... Me recuerda mucho a ti, es muy buena y se preocupa mucho con todo el mundo. Algo ha debido de notar, porque ha estado muy pendiente de mí", añade Manolín, personaje interpretado por Álvaro de Juana.

"¿No te alegras de verlos?", le responde Marisol. "Sí, pero no he vivido integrándome del todo. Ya no soy la alegría de la huerta Marisol, desde que te has ido ha cambiado todo, no veo las cosas igual, ni siquiera nuestra familia", le contesta Manolín.

| Atresmedia

"Nuestra familia es como un collar con muchos eslabones y cuando te fuiste se rompió y no lo puedo ver entero, me faltas tú... Siempre va a haber un hueco que no lo puedo rellenar y si ellos lo pueden hacer me alegro, pero yo no soy capaz", añade el personaje. "Eso es un error, la vida sigue y yo sigo en vuestros recuerdos. No quiero que te conviertas en un huraño por mi culpa", le responde Marisol.

"Emma se muere de ganas de tener un hijo, pero a mí me da mucho miedo. Solo de pensar que a un hijo mío le pueda pasar algo como lo que a ti te pasó...", dice Manolín en esta lacrimógena escena del final de 'Amar es para siempre'.

"No, ese cobardica no es mi hermano. Es un pedazo de pan, un locatis perdido y no quiero que dejes de ser así y como dejes de serlo me voy a enfadar. Vive, disfruta, se una persona alegre, ten muchos hijos con Emma, haz los mejores juguetes para los niños... No dejes de ser tú, por favor. Yo voy a poder estar contigo y ayudarte y hacerte feliz...", le dice una emocionada Marisol, antes de desaparecer.