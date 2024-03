Itziar Miranda ('Amar es para siempre'): 'Es un final precioso, nos emocionamos mucho'

'Amar es para siempre' anuncia su desenlace este miércoles 6 de marzo en prime time a las 22.45h. La icónica serie diaria cierra una era tras 18 años en emisión, primero en La 1 con 'Amar en tiempos revueltos' y luego tal como la conocemos actualmente en Antena 3.

Su universo concluye con emoción, sorpresas y los reencuentros más esperados en el capítulo final. Para conocer cómo están viviendo este broche final de una de las series más longevas de televisión, hablamos con Itziar Miranda y Manu Baqueiro, Manolita y Marcelino en 'Amar es para siempre'.

¿Cómo estáis?

Itziar: Nos pillas en un momento de pura felicidad. Venimos de hablar con mucha prensa y mucha gente del gremio. Todos nos tratan con tanto cariño y es un acompañamiento tan bonito desde que 'Amar' se acabó. Y todo lo que está ocurriendo ahora con la audiencia... Estamos en un momento muy dulce de amor y de seguir agradecidos. Es echar la vista atrás y decir "qué años más alucinantes hemos pasado y qué felices hemos sido".

Manu: La verdad es que sí. Muchos nos dicen "jo, qué pena que acabe", pero todo empieza y todo acaba. El ciclo de 'Amar es para siempre' ha sido tan largo y exitoso, y encima acaba también por todo lo alto. Entonces estamos muy agradecidos, imagínate si se acabase arrastrando una temporada más que igual no lo ve nadie. Como decían "hay que irse de la fiesta en el momento álgido, cuando te lo estás pasando bien".

Y así es un poco la despedida que hemos tenido, de cariño, de reencuentros entre personajes. Ha sido una despedida pasándolo bien y diciendo "bueno es lo que ha tocado".

A diferencia de otras ficciones, vosotros entrabáis en la casa de la gente desde otro lugar más costumbrista.

Itziar: ¡Claro! Es un momento muy íntimo el ver 'Amar es para siempre', se convierte en un ritual. Cuando 'Amar en tiempos revueltos' empieza en TVE y comienza a tener esa audiencia espectacular, con un 23%, 24%, 25% en esos tiempos, acaba con un "no voy a llamar a mi madre o a mi abuela porque está viendo 'Amar'".

Entonces es un momento muy bonito lo que ha ocurrido. Ese momento en que esos personajes se acaban convirtiendo en parte de tu familia y te acaban acompañando en tus mejores o peores momentos de tu vida. Incluso acaba uniendo familias que quizá están repartidas por el mundo o por el país. Y acaba para que todos recordemos a esa persona con la que estuvimos viendo 'Amar es para siempre'. Creo que toda España, y parte del mundo se queda con ese amor y con esos recuerdos que tiene.

¿Creéis que esa es la clave para el éxito de 'Amar es para siempre'?

Manu: Sí, y el hacer personajes que la gente identifique con la serie con otros que van rotando. Porque creo que si hubiéramos hecho siempre los mismos personajes, hubiéramos cansado. Y el haber introducido otras historias aparte de las de siempre ha hecho que lleguemos hasta donde hemos llegado.

Itziar: Y con unos grandes guionistas y con todos los profesionales ahí dando lo mejor de si mismos con mucha ilusión y con muchas ganas para que 'Amar' no parara de crecer. Y hacer que cada vez fuera mejor, o de más calidad. Y nosotros que hemos contado la historia de España y la de tus abuelos con todo el amor que hemos podido, con mucho amor y con mucho humor.

¿Cómo ha sido para vosotros ver el desarrollo y la evolución de los personajes a lo largo del tiempo?

Manu: Yo creo que los personajes tenían mucho de nosotros. Todo personaje tiene parte de actor. Y luego que el arco vital de los personajes es el arco de la vida. Hemos contado desde que son jóvenes y se enamoran hasta que se hacen mayores y son abuelos. Y con todo lo que eso conlleva.

Itziar: Y luego hay algo muy bonito en como se ha transformado en la escucha de una sociedad y de sus hijos. Quizá Pelayo por edad ha sido más auténtico, pero Manolita y Marcelino se han transformado igual que cualquier persona escuchando lo que ocurría a su alrededor. Y eso es muy bonito, es una experiencia brutal.

¿Cómo ha sido sumergirse en diferentes períodos históricos y adaptarse a los cambios de estilo de vida de cada época?

Itziar: Ese es el regalo de los personajes, que podamos transitar por tantas situaciones y entender tantas situaciones de la época. Y la simple escucha hace que puedas tener una mente más abierta y más en evolución. Y en cuanto a 'Amar' hemos evolucionado muchísimo.

Manu: Han sido muchos años, muchas décadas y muchas circunstancias. Al final ha sido como un reflejo de la sociedad y de la vida.

¿Os ha gustado como ha sido el desenlace de la serie?

Itziar: Yo creo que es un final precioso, nos emocionamos mucho cuando lo leímos. Ya en el papel era hermoso, pero cuando el papel se transformó en vida con los personajes, con nosotros. Cuando fue el encuentro real con todos los personajes que volvían, no pudimos contener las lágrimas. Fue darle vueltas a un "wow todo lo que hemos vivido, qué felices hemos sido, qué suerte hemos tenido y qué nos quiten lo bailao".

¿Creéis que emitir el capítulo final en prime time es la decisión más correcta después de tener a unos espectadores fieles siempre en la misma franja horaria?

Itziar: Creo que es una decisión correcta primero porque es una fiesta, no? Y ha pasado una cosa con 'Amar' y es que mucha gente la veía a la misma hora, pero hay mucha otra gente que nos veía en el mismo día, pero más tarde. Porque además este capítulo no se va a ver antes en la plataforma, si no se va a ver en exclusiva a las 22:45h. Entonces todos los espectadores de la tarde y de la noche podrán ver la serie a la vez y que sea un fiestón.

Y ahora, ¿habéis pensado en qué vais a hacer en esta nueva rutina tras 18 años haciendo lo mismo?

Itziar: Tenemos muchos proyectos afortunadamente. Te cuento los que te podemos contar. Estreno dos largometrajes que son 'Tierra Baja' y en 'Cariñena'. Dos películas preciosas que he rodado y coincidiendo con el final de 'Amar', por eso mando un abrazo a los productores que me dejaron rodar.

Luego empiezo un programa muy bonito en Aragón TV que se llama 'Tenía que ser de aquí'. Y que tiene mucho que ver con que Manolita me ha dejado, con querer volver a mis raíces, querer pasear por mi tierra. Y de la mano de personajes emblemáticos de la pintura, de la sociedad, del deporte y la política. Ir a hacer un café con gente enorme que para mi son referentes y me apetece mucho. Y estoy ya en ello, así que me quedo con eso.

También hay un par de proyectos muy gordos, pero que no te puedo contar todavía.

Manu: Yo sigo con el rodaje de '¿A qué estás esperando?', nueva serie de atresplayer, adaptación de la novela de Megan Maxwell. También sigo de gira con "Una semana nada más" en el teatro con Marina San José y Javier Pereira. Y presentamos en Málaga de manera oficial el cortometraje dirigido por Lucia Jiménez "El trono" en el que soy el protagonista y es una pasada.