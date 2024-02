Chicote ('Batalla de Restaurantes): 'En los primeros minutos se quedarán boquiabiertos

laSexta estrena este jueves 1 de febrero 'Batalla de Restaurantes', presentado por Alberto Chicote. Es un programa de entretenimiento dónde un grupo de propietarios compiten para tener el mejor restaurante de su localidad. Se trata de un programa que ya ha sido adaptado en España en varias cadenas autonómicas, siendo la más conocida 'Joc de Cartes' de TV3 , ganadora de un Ondas en 2022.

Con 'Batalla de Restaurantes', además, Alberto Chicote amplía su presencia en la cadena tras contar en el pasado curso con 'Pesadilla en la cocina' y '¿Te lo vas a comer?'. Además, también está al frente de los reportajes especiales de 'Hablando en plata', junto a Sonsoles Ónega. Hablamos con Alberto Chicote para conocer los detalles de 'Batalla de Restaurantes'.

¿Qué te ha atraído de esta propuesta? ¿Qué es lo que te motiva de ponerte al mando de Batalla de Restaurantes?

Cada vez que Atresmedia muestra confianza en uno para afrontar un proyecto desde hace 12 años para aquí siempre han acertado, para mí eso es fundamental. En Atresmedia me cuidan, y saben en qué tipo de cosas puedo encajar. Cuando el equipo me dice, 'Alberto creemos que esto puede ser un traje a medida para ti', yo me fío de cabeza.

| Atresmedia

Conozco el formato y me parece que tanto el equipo como yo podemos aportar cosas nuevas. Es un formato que viene triunfando en muchos países, pero nosotros le damos un aire particular y eso me provoca mucha alegría. Puedes coger un formato y fotocopiarlo, pero no es igual de atractivo. Te aseguro que por mucho que hayas visto cualquier otra edición, ninguna se parece a la nuestra.

¿Veremos a un Alberto Chicote diferente? ¿Qué crees que le aportas al formato?

No, una de mis taras o mis lacras es que no sé hacer de otra persona que no sea yo. Si tuviera esa virtud, me dedicaría a actuar y hacer películas. Admiro mucho a la gente que es capaz de ponerse en la piel de unos u otros personajes y clavarlos. Del personaje que mejor sé hacer del mundo es de Alberto Chicote, nadie lo hace cómo yo.

| Atresmedia

Precisamente por eso Atresmedia ha confiado y ha apostado de nuevo por mí. Al programa le aporto mi marca personal y un aire diferente. Además, conseguimos que ese cambio de nombre se confirme, lo de batalla de restaurantes no es porque sí.

¿Conoces las versiones autonómicas del programa? ¿Has visto alguna?

Sí. Cuando empecé me explicaron de qué iba el programa porque no había visto ninguno, ya que la verdad es que consumo muy poca tele. Me explicaron que se había hecho en el País Vasco, Madrid y Cataluña y que había tenido mucho éxito. No me gusta ver mucho porque me podría condicionar, pero vi algún capítulo de las autonómicas e internacionales, para ver la dinámica y el ritmo del programa.

¿Cómo nos sorprenderá esta nueva versión?

El cambio fundamental está tanto en el nombre como en el desarrollo de las cosas. Desde el principio, nuestros concursantes dejan de ser concursantes para convertirse en contrincantes. Esto hace que esa batalla, que va implícita en el nombre, se plasme cada vez más. Te puedo asegurar que en los 7 primeros minutos del programa el espectador se quedará boquiabierto.

| Atresmedia

¿Te animarías a participar en el programa con alguno de tus restaurantes? Si es así, ¿Con cuál lo harías?

Por qué no. Ahora mismo estoy centrado en Omeraki, pero si hubiera una categoría que cuadrase y cercanía física, por qué no. Sería muy divertido, aunque me temo que no podrá ser porque soy el presentador…

Por último, ¿Qué capítulo te ha sorprendido más?

Todos tienen su diferente desarrollo e idiosincrasia. No puedo decirte el orden de emisión, pero acuérdate de Zaragoza.