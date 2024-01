Álex ('OT 2023'): 'El pendiente del traje no iba por Denna'

Álex se ha convertido en el quinto concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de ver sus actuaciones, el público decidió salvar a Paul, el otro nominado. Encima del escenario, Paul apostó esa noche decisiva por "When party's is over" de Billie Eilish y Álex por "Contigo" de Pablo Alborán y Sebastian Yatra.

La gala 6 del programa contó con la quinta expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y nuevas nominaciones. Esta semana el público deberá votar entre Violeta y Chiara. Para conocer cómo vivió la nominación y su paso por el programa, hablamos con Álex, el quinto expulsado de 'OT 2023'.

¿Cómo has llevado las nominaciones, sobre todo esta última, que ha sido consecutiva?

Creo que me lo tomé mejor de lo que esperaba. Llegas el primer día y si te nominan se te cae el mundo. Aunque tuve la suerte qué me tocó con Omar la primera semana y fue cómo "a ver, estamos juntos en esto, vamos a intentar salir del bache como se pueda".

Y la verdad que bien, no es el fin del mundo. De hecho ayer mismo le dije a mis compañeros que no se viniesen abajo, que no le tuvieran miedo a la nominación. Porque te dan un tema que lo eliges tú, que lo puedes defender como tu quieras, y te dan esa oportunidad.

Y que mejor que irte con un tema que lo vas a disfrutar, seguramente te vayas a ir super feliz. A mi me ha tocado las tres veces, pero yo estoy super contento aun así.

| Prime Video

¿Era por Denna el pendiente que llevabas anoche colgado del traje?

El pendiente no va por Denna. El traje llevaba algo colgando, y Vero, la chica de vestuario cogió algo y lo puse. Luego vi que era el pendiente de Denna, y pensé en dejarlo.

Sé que se está hablando mucho, pero no van por ahí los tiros.

¿Qué decía la nota que te dio Lucas en la despedida?

Si te digo la verdad, me pilló por sorpresa, pero son cosas personales y no voy a entrar ahí. Si él lo quiere contar cuando salga que lo cuente, pero ahí no puedo entrar.

Tras la expulsión, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Chenoa?

No, no he tenido la oportunidad de hablar con Chenoa, pero me quedo con lo que me dijo en la gala. Esas palabras me calaron bastante profundo viniendo de una persona como ella.

Ella es brutal tanto delante como detrás de cámara. Es increíble. Otra persona que te abraza y te da energía.

¿Qué te han parecido las valoraciones del jurado?

Me quedo con la valoración de "Quiero decirte" con Violeta, no la entendí. Hicimos el repaso de gala, nadie la entendió. Fue la nominación que me hizo estar nominado con Omar.

Fue en la que dije "a lo mejor deberian ver la actuación un par de veces más". Pero al fin y al cabo, es lo que digo, que en la nominación se tienen que agarrar a algo. Y ese día me vieron un poco más flojo que a los demás y me tocó a mi.

Pero por lo demás, son cosas que pueden pasar en cualquier lado, somos humanos.

| Prime Video

¿Con qué compañero te has quedado con ganas de cantar? ¿Y con qué canción?

Me he quedado con ganas de hacer un dúo con Juanjo, Martin, Naiara, Denna, Suzete... Prácticamente con todos. Pero bueno si no es dentro, lo haremos fuera seguro, estoy convencido que si.

¿Qué crees que te hizo salir de la zona de confort?

El hecho de estar en el concurso ya es salir de la zona de confort. Vengo de estar en mi casa, de estudiar con mi profesor de canto, de aprender muchas cosas por mi mismo. Pero salir de casa, ir a un sitio donde no conoces a nadie...

Y de repente conoces a tremendas personas que son los profesores, y eso ya te hace salir de la zona de confort. Te despierta un poco, y te saca de la burbuja de tranquilidad que tenias en tu casa. Como dije anoche es impresionante salir de la zona de confort y es un aprendizaje que me llevo cerquita conmigo.

¿Cómo has llevado la convivencia con 15 personas?

A ratos buena, a ratos se hace dificil. Pero una vez lo hablas con tus compañeros, respetan mucho ese espacio, que quieras estar solo o componer solo. O sea tienes bastante tiempo para estar solo y si no pues les dices "oye, quiero estar un rato solo, luego hablamos si queréis, pero ahora calma".

Se lleva bien. Pensé que lo iba a llevar peor por el tema que son 16 personas metidas en una academia, en una casa. Y no al contrario, creo que lo he llevado bastante bien, y me he sentido muy cómodo con todos.

| Prime Video

¿Qué han supuesto para ti tus compañeros de mesa dentro del concurso? ¿Han sido un apoyo firme para afrontar las nominaciones que has tenido que vivir?

Totalmente. Han sido los apoyos más importantes, ya no solo a nivel de concurso, sino a nivel vital de emoción, de cuidarnos. Al fin y al cabo somos como hermanos.

Estamos 24/7 metidos en una academia, nos abrazamos cuando podemos, nos reímos cuando nos da la gana y nos lo pasamos en grande. Tanto Paul, como Naiara, Cris y Lucas han sido un apoyo bastante fuerte dentro.

¿Cómo ha sido tu relación con los profesores?

La relación con los profesores es impresionante. No hay ningún profesor que sobresalga por encima del otro. Son todos increíbles, y de trato brutal.

Agradecí mucho que Manu se quedara ayer, fue un detallazo por su parte. Son cositas que uno se lleva para su casa. Así que te puedo decir que son todos increíbles, tanto Mamen, como Abril, Pablo y Vic...

¿Qué es lo que más vas a echar de menos de la academia?

Con Lucas me lo paso increíble, es una de las personas con la que más me he reído en la vida. Y creo que es una de las cosas que más voy a echar de menos este mes y medio que queda de concurso.

Todavía voy solo andando y sigo pensando en los momentos que tuve con él como el que dije en el vídeo de despedida, que no me podía parar de reír. Esos momentos de estar solos, de reirnos, son los que más voy a echar de menos.

¿Qué te ha parecido la repercusión de OT en redes sociales?

No me ha dado tiempo a ver mucho, los pocos tweets y los pocos mgs que he podido dar de camino del hotel a aquí. Y la verdad que es brutal el cariño que se recibe, el apoyo que se da, los fans son impresionantes. Te tratan, te miman, no me esperaba algo así.

Te esperas que haya gente que te apoye, pero de repente ese apoyo a través de una pantalla es como si te abrazaran, es espectacular. Son increibles, sin ellos no hubiera llegado a la mitad del concurso, estoy muy contento con ellos.

| Prime Video

Si te diesen la oportunidad de cantar en solitario en la gira, ¿con cual de tus tres canciones te quedarías?

La tengo muy clara, si hubiese gira cantaría "Bailemos". Me la gocé muchísimo y yo creo que la gente es digna de saltar, de pasárselo bien. Qué salte todo el mundo.

Y firma de discos, ¿Habéis hablado de ello?

No sé absolutamente nada. Ojalá que si que la haya y pronto. Pero no tengo ni idea, ojalá saberlo pronto.

Esta semana están nominadas Violeta y Chiara, ¿Cómo crees que llevaran esta semana de nominación?

Yo creo que lo van a llevar bien. Hoy es día de reflexión de lo que pasó ayer. Pero son dos tias empoderadas a saco, super fuertes, que van a poder con todo lo que vengan.

Encima van a defender dos temazos que son una barbaridad y yo creo que les va a ir increíble. Vaya quien se vaya, yo creo que se va a ir muy contenta.

¿Qué consejo le darías a algún concursante de futuras ediciones que vaya a pasar lo mismo que tú?

Lo mismo que les dije a mis compañeros anoche cenando, que no le tengan miedo a la nominación. Qué no pasa nada. Qué no es el fin del mundo y qué se dejen llevar.

Que sepan bien por donde quieren ir tirando, y si no lo tienen claro lo van a saber antes o después.

| Prime Video

¿Quién crees que será el ganador de 'OT 2023'? ¿Por qué?

Cada semana puede ganar una persona diferente. Porque por ejemplo la semana pasada Ruslana con "Slomo", esta semana Martin con "Alors on Dance". Y de repente la semana que viene cualquier persona te puede hacer un numerazo y dices, ganador de 'OT'.

Pero si yo me tengo que quedar con alguien, por el trabajo que está teniendo, la evolución, por hacerlo mal y saber seguir adelante... Yo me quedo con Martin.

¿Vamos a poder escuchar algo de lo que has compuesto en la academia? ¿Qué pasará con la canción que empezaste a componer con Denna?

Justo mañana voy para Madrid a terminar de grabar el tema que empecé con Xexu aquí a la academia. Así que deseando grabarla para poder contaros cuando sale, cómo sale y de qué forma.

Y el tema con Denna tendremos que sentarnos a hablarlo.

¿Qué nos espera de ti en el futuro?

De Álex os espera mucha tralla, mucha música. Me gustaría hacer algún pinito como actor, no digo más. Pero queda mucha música, quedan muchos conciertos.

No sé donde estará el Álex dentro de 5 años, pero te aseguro que haciendo música, saltando y cantando seguro que sí.