atresplayer cierra un año de éxitos: 'Ha marcado récords a todos los niveles'

'Vestidas de Azul', 'La Red Púrpura', 'Las Noches de Tefía', 'UPA Next', 'Nacho', 'Cardo', 'Zorras', 'Déjate Ver' y 'Camilo Superstar' son las ficciones originales que ha estrenado atresplayer en 2023. Nueve títulos a los que se suman los estrenos exclusivos de 'Cristo y Rey', 'Honor' y 'Entre Tierras'. Sin ninguna duda, Atresmedia apuesta fuerte por la ficción, convirtiéndose en el operador que más produce en nuestro país.

Una gran apuesta que está dando grandes resultados al grupo: "2023 ha sido un año fabuloso para atresplayer . A veces sabes que las cosas van por buen camino, pero en este caso es que han superado nuestras mejores expectativas. atresplayer ha marcado récords a todos los niveles, tanto de usuarios, consumo, suscriptores y facturación. En julio llegó la revolución a la plataforma y esto ha hecho que haya crecido incluso más rápido que antes", asegura José Antonio Antón en declaraciones exclusivas a TVienes.

| Atresmedia

Es por ello que van a seguir con el ritmo de estrenos: "Nuestra estrategia es dotar a la plataforma de cada vez más contenido, tanto en la parte premium como en la parte gratuita. La apuesta por atresplayer es total. Hemos sido pioneros y hemos logrado tener la plataforma española de referencia. Estamos muy orgullosos de lo que estamos logrando con atresplayer", añade el director de contenidos de Atresmedia.

De hecho, atresplayer estrenará el próximo 28 de enero de forma exclusiva 'Una vida menos en Canarias', antes de su llegada a Antena 3 . A lo largo del año también llegarán originales como 'La Ruta: Ibiza', 'Red Flags', 'Un nuevo Amanecer', 'FoQ: La nueva generación', 'Mariliendre', '33 días', 'Santuario' o 'El Gran Santo', entre otros. En cuanto a estrenos exclusivos, atresplayer también contará con 'La Pasión Turca', 'Beguinas', 'Ángela' y 'Eva & Nicole'.

| Atresmedia

Como no, atresplayer también seguirá contando con 'Drag Race', que el próximo 14 de enero estrena el 'Meet the Queens' de su versión 'All Stars'. "¡Hay 'Drag Race' para mucho rato! Es un formato de éxito mundial, que ya se produce en 14 de los principales mercados internacionales y en España fuimos de los primeros en apostar por él. Nuestro territorio es el primero en desarrollar una versión 'All Stars' y nos consta que hay muchos canales y plataformas que estarían encantados de contar con este formato. ‘Drag Race España’ es una adaptación en la que se miran muchas otras a nivel internacional, estamos muy, muy contentos", asegura José Antonio Antón.

| Atresmedia

Con toda esta apuesta, atresplayer promete un 2024 lleno de éxitos gracias a un negocio sostenible. "Es una de las principales vías de negocio de nuestra compañía ahora y de cara al futuro. El desarrollo y la inversión que se está haciendo en todo el mundo en potenciar las plataformas de los canales de televisión deja claro que la apuesta de Atresmedia por su plataforma fue exactamente la vía en la que debíamos trabajar. Si algo ha demostrado Atresmedia es que su modelo de televisión es sostenible y capaz de adaptarse a los cambios del sector", añade el directivo.