Ana Pastor ('Generación TOP'): 'La gente va a descubrir que puedo ser simpática'

Ana Pastor cambia completamente de registro y se pone al frente de 'Generación TOP'. Este miércoles 3 de enero, laSexta estrena este nuevo concurso producido por Newtral en el que participarán famosos de tres generaciones, que se enfrentarán a varias pruebas sobre televisión, política, música, cine y redes sociales. Hablamos con Ana Pastor, que nos desvela todos los detalles de 'Generación TOP' y cómo ha sido su salto al entretenimiento.

¿Cómo surge la idea de ‘Generación TOP’?

Hace como un año en el equipo de Newtral estábamos pensando nuevos formatos para hacer propuestas y planteamientos. Empezamos a pensar cuál sería el siguiente paso lógico después de haber hecho ‘¿Dónde estabas entonces?’ o las galas que hacíamos en teatros. Y de ahí surgió la idea de hacer algo diferente, pero que respirara eso.

En las galas habíamos juntado ya gente diferente y pensamos que porque no lo convertíamos en concurso. El equipo me lo contó, me pareció una idea buenísima. Empezamos a trabajar en ello y cuando ya teníamos una idea un poco más concreta fuimos a la cadena y les sorprendió y gustó tanto como a nosotros.

A partir de ahí empezamos a trabajar más en el formato, como las pregunta. Para mí ha sido volver a empezar de cero, aprenderlo todo, como la cantidad de veces que tienes que probar una prueba hasta que funcione. Más el software, que tenemos a la gente buenísima que está también haciendo ‘Pasapalabra’. Más conseguir famosos, que ha sido un reto inmenso conseguir casi 100 famosos y maravilloso. Este sería un resumen casi de 10 meses.

¿Cómo ha sido el rodaje de ‘Generación TOP’? ¿Han sido grabaciones muy largas?

Para nada, es el tiempo que dura el programa prácticamente. Creo que alguna vez falló alguna una pequeña cosita del software. De hecho, nos lo han dicho casi todos los que han participado, que se ha grabado con mucha rapidez.

Una de las ventajas del equipo, por un lado, éramos muy novatos y es verdad que podíamos cometer errores propios del que nunca he hecho un formato así. Por otro lado, somos un equipo muy habituado a hacer directos y cosas más ágiles. El reto era ese, cómo intentarlo no tener a la gente esperando y cómo hacerlo en tiempo real y te diría que al 90% ha sido en tiempo real algo salvo con algún pellizquito.

Lo han dicho los propios famosos que han participado, que algunos de ellos sí habían estado en concursos o un talents, mientras otros se han estrenado primera vez en el nuestro. Y ha ido muy bien. El primer día lo hicimos del tirón completo, cuando el primero siempre es el más difícil.

¿Cuántos programas hay grabados? ¿Hay posibilidades de alargar?

En la tele esto no se sabe nada. ‘El objetivo’ ha cumplido más de 10 años y empezó teniendo dos antes de verano y cinco semanas después de verano. Nosotros hemos hecho una primera tanda de diez entregas y a la gente le gusta tanto como a nosotros repetiremos.

En ‘Generación TOP’, además de que la gente va a descubrir que puedo ser simpática, me he divertido muchísimo y la gente ha participado me decían que se les ha pasado rapidísimo. Mezcla muchas cosas, tienes políticas, tienes música, tienes cine, series, momentos virales actuales, Youtube…

¿Cómo habéis convencido a todos los famosos para participar en un proyecto a ciegas?

Me ha pasado algo que a mí no me había pasado en la vida. En la primera ronda de llamadas todavía no decíamos el nombre del programa porque no se había hecho público y no queríamos que se filtrara. Se lo pensaron y cuando a los días no había respuesta volvíamos a llamar, porque ya había salido mi nombre y ahora podemos darlo. Y de repente todo el mundo empezó a decir que sí, es decir, mi nombre por primera vez jugó a favor

A diferencia que con los políticos, que casi siempre tienen mucha reticencia, aquí ha sido lo contrario. A la gente le ha parecido divertida la idea de verme en un concurso, algunos porque me conocían en persona y se fiaban. Y otros porque les parecía curioso verme ahí y se han divertido, por lo que por primera vez ha jugado a favor ese elemento.

En ‘Generación TOP’ habrá tres equipos, yeye, guay y likes, y en las pruebas también habéis jugado con nombres de programa…

Como la idea surge un poco de nuestra propia trayectoria, pretendíamos hacer un guiño a la tele de nuestro país, que sigue siendo donde más se pueden concentrar en familia y como ya hemos visto en estas últimas horas. Al hacer un abanico tan amplio de edades buscábamos también ese guiño. Tanto en los contenidos como en los miembros de los famosos que van de 1947 hasta 2005.

En los nombres tenemos el ‘Un, dos, tres’, ‘Mira quien canta’, hay una última prueba que también va a recordar mucho la gente de un concurso político de la televisión. Era nuestro pequeño homenaje, nos gusta mucho el archivo y jugar con él. Mi preferida es ‘59 segundos’, que es divertidísima.

Además, lo bueno que tiene un concurso, que yo no estoy acostumbrada a eso es que cuando uno falla en una entrevista se genera un lío tremendo, porque es una responsabilidad enorme para los políticos. Y aquí equivocarse es una cosa que no tiene trascendencia, te ríes, te picas entre generaciones por lo que saben y lo que no.

Eso también me ha gustado, que es todo mucho más relajado, con gente muy diferente entre ellos. Y pese a que piensen diferente porque vienen de mundos diferentes, conviven durante un rato y eso se agradece mucho, como que respiras viendo el programa por eso...

Porque hay un elenco muy variopinto de concursantes...

Buscamos que cualquier persona que esté en casa viendo la tele, si tú tienes amigos más mayores o jóvenes, cualquiera de vosotros y quien tenga hijos, alguno de los concursantes sea suyo. Sea su generación, sea conocido y lo siga al revés. Tenemos desde a influencers con 8 millones de seguidores a Norma Duval o a Agatha Ruiz de la Prada que compite contra su hija.

Todo ese abanico de gente y también la generación del medio, la generación guay, considero que está muy bien. De repente tienes a Supremme de Luxe, Mónica Carrillo y Joaquín Reyes, que es muy variado. Y Terelu y Adela González, que se encontraron por primera vez desde el cierre de ‘Sálvame’ justo en ‘Generación TOP’ y competían entre ellas.

Te vamos a ver en otro registro completamente distinto. No te vamos a ver baila, pero por ahora…

Bailar no, cantar alguna cosa que me ha escapado porque soy muy fácil de Aitana y aparece en una de las pruebas. Pero soy pésima. Soy pésima concursante porque no sé prácticamente nada y bailando y cantando un horror. Pero sé leer preguntas y tengo la suerte de que trabajo en eso.

Todos somos seres humanos, incluso los políticos y los periodistas somos seres humanos y yo también. La faceta más simpática que yo practico a diario en mi vida, pero que con un político me cuesta mucho sacarla, aquí se ve mucho. A Edu Casanova que le conozco mucho desde chiquitín, me lo dice mucho en el programa que estoy muy simpática. Eso la gente también lo agradece, que no esté siempre en un registro muy serio que hay que estarlo cuando hablamos de cosas serias, pero aquí venimos a pasárnoslo bien.

¿No hay ningún político invitado?

No no no, de momento no. Me he guardado esa pequeña parcela sin tensión, pero a futuro nunca se sabe. ¿Se atreverían? Esa es la pregunta ¿Sánchez o Feijóo se atreverían a concursar respondiendo preguntas sobre Eurovisión, Ibai, programas míticos de Mercedes Milá o Jesús Hermida? Esa pregunta es para ellos.

¿Qué balance hacéis en Newtral del 2023? ¿Tenéis más proyectos para este 2024?

Cerrar el año y arrancarlo con un nuevo formato es algo que está en nuestro ADN. No te puedo contar mucho de lo que vamos a estrenar, porque ya está hecho, en el 2024, porque no se ha anunciado todavía. En nuestro ADN está seguir trabajando, por supuesto, con Atresmedia, que siempre nos cuida, apuesta por nuestros formatos y desde el principio ha estado ahí. Y luego también es muy bueno que somos una empresa que trabaja con Netflix, con HBO Max, tenemos cosas en Filmin.

Seguimos trabajando con las principales plataformas en todo el tema del fact checking. Tenemos un montón de proyectos. Yo al 2024 le pido que los casi 70 que somos en Newtral sigamos teniendo trabajo. Esa era mi obsesión desde el principio, crear una empresa para dar trabajo y cinco años después aquí seguimos.

Justo acaba de terminar ‘Gabinete de Crisis’ de Nanisimo. ¿Qué valoración haces?

Creo que es un formato que había que hacer. Él es una apuesta maravillosa. Emilio es un comunicador porque su generación es lo mejor que hay. A lo mejor es más desconocido porque él no había hecho tele más allá de las intervenciones con el tema de las elecciones. Creo que además el formato es muy innovador.

Pero la tele es muy competitiva y por las fechas de estreno que hemos hecho han sido semanas muy difíciles, con el puente y la navidad. Sin embargo, creo que una medida entre cuatro y un cinco no está mal, aunque a mí me hubiera gustado la audiencia de las uvas, eso está claro. Creo que el formato está bien, es muy original y probablemente es muy adelantado a lo que se ha hecho hasta ahora

Me han encantado dos cosas, además, y es que la comunidad científica no para enviar los mensajes de que les ha gustado mucho la forma entretenida de explicar las cosas que hay que saber. Y que hay mucha gente que lo veía con sus hijos. Le decían a Emilio que era una maravilla porque así sus hijos pueden ver algo que les divierte, pero que están aprendiendo. Yo me quedo con eso.