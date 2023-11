‘Gabinete de Crisis’ llega a laSexta: 'Con Nanísimo tenemos rigor y entretenimiento'

laSexta estrenará próximamente ‘Gabinete de Crisis’, un nuevo un formato presentado por Emilio Doménech (Nanísimo), que se pone por primera vez al frente de un programa de televisión. El espacio analiza, en seis entregas, cómo de preparados estamos en España ante potenciales catástrofes que podrían poner fin a nuestro modo de vida actual. Tsunami, contagio, accidente nuclear, gran apagón, gran sequía y ciberataque son los temas que tratará 'Gabinete de Crisis'.

"Es un formato periodístico, divulgativo, pero también muy entretenido. Es muy laSexta, encaja a la perfección con el espíritu de referente en información y actualidad", arrancaba la presentación ante los medios Luz Aldama, directora de programas de actualidad de Atresmedia.

Además, la directiva ha querido destacar tres elementos: "El planteamiento y premisa, que hemos visto mucho en ficción, pero que apenas hemos visto en un formato de actualidad con este. Hay un segundo elemento que es su prescriptor, Emilio Doménech (Nanisimo), que en su condición de periodista y de streamer, controla y domina las redes sociales, le imprime un estilo propio. Su naturalidad, desparpajo y la manera informal de explicar con humor, pero con rigor, le da un valor diferencial que para laSexta es muy interesante".

| Atresmedia

"Hay un tercer elemento que es como se visualiza, como se ilustra y se refuerza gráficamente los recursos visuales para visualizar lo que queremos contar. Hay un equipo que arropa televisivamente a este experto en redes sociales y logra aunar dos códigos, el de la televisión y el de las redes sociales", concluía la directiva. Además, avanzaba que en la cadena hay "muchísimas expectativas con este nuevo formato".

¿Qué pasaría si las costas de Cádiz, Huelva o Málaga fueran azotadas por un tsunami? ¿Son seguras nuestras centrales nucleares?. ¿Si una tormenta solar destruyera todos los dispositivos electrónicos y ocasionara un gran apagón, cómo restauraríamos el suministro eléctrico en los hogares, hospitales, sistemas de comunicaciones…?. ¿Pueden las bacterias volverse inmunes a los antibióticos? ¿Serán las superbacterias las culpables de la siguiente pandemia global?

| Atresmedia

'Gabinete de Crisis' arrancó su producción en el mes de enero. El rodaje se empezó a grabar en febrero, pero el rodaje de la última entrega terminó en septiembre. Aún no tiene fecha de estreno, pero el formato podría llegar en los próximos días: "Si nadie lo impide, estrenamos esta misma semana".

Emilio Doménech se estrena como presentador de laSexta

| Atresmedia

También ha participado en la presentación Ana Pastor, como responsable de Newtral: "El jefe de nuevos proyectos vino a contarnos esta historia, que otros países ya tenía protocolos ante diversas catástrofes, por lo que queríamos ver que había hecho España. Empezamos a observar con expertos, cuales eran esos escenarios. Nos hemos dado cuenta de que España tiene diversos protocolos, porque el riesgo nunca es cero, pero Emilio no solo estará con expertos, sino que viaja por toda España para conseguir respuestas", explicaba.

"Una de las grandes apuestas es el estreno de Nanisimo como presentador, pasa a ser uno de los presentadores de laSexta. Con Nanisimo tenemos rigor, pero también entretenimiento, que no es incompatible", añadía la productora.

Por su parte, Nanisimo ha explicado cómo le propusieron presentar 'Gabinete de Crisis': "Era un 3 de enero, justo me había mudado a España y fui a las oficinas de Newtral. Ana Pastor me sentó en la cafetería y me explicó que había un nuevo formato para laSexta y que lo iba a presentar yo". Además, Emilio Domenech copresentará el formato junto a su perra, Wenta: "Hablo mucho con ella", explicaba entre risas.

| Atresmedia

"Desde mi época universitaria hasta aquí, he estado muchos años pateándome Estados Unidos y haciendo coberturas por mi cuenta. Aquí se abre un nuevo mundo y ha sido empezar a trabajar con un equipo multidisciplinar que me ha dado mucha libertad para seguir comunicando de mi forma. Apoyado por un equipo con el que hemos viajado por toda España, hemos podido entrevistar a la gente que más sabe por esos asuntos", añadía.

Primer programa: tsunami

| Atresmedia

Las placas tectónicas que duermen en el lecho del mar Mediterráneo y del océano Atlántico amenazan el litoral sur de la península ibérica. El día que una de las fallas despierte, desatará contra nuestras costas su enorme fuerza destructora.

Emilio descubre que ni tan siquiera sería la primera vez que viviríamos en España algo así. En 755 Huelva y Cádiz quedaron arrasadas por olas que superaron los 15 metros de altura. Emilio viaja a la ciudad de Cádiz, a Chipiona y a Málaga para reunir a su particular ‘Gabinete de Crisis’ y averiguar qué medidas se están tomando para evitar el peor escenario posible.

En este capítulo, Emilio entrevista a María Belón, superviviente del tsunami del Índico de 2004; Antonio Pazos, director del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando; María Eugenia Petit-Brey, historiadora de la Universidad de Sevilla; Juan Ochoa, periodista de la Cadena Ser de Cádiz; José Manuel Calvo, coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz; Juan Vicente Cantavella, director de la Red Sísmica Nacional; Jorge Macías, desarrollador del software EDANYA para predecir los efectos de los tsunamis; y Paco Castro, técnico del ayuntamiento de Chipiona para la implementación del programa ‘Tsunami Ready’ de la UNESCO.