Celia Freijeiro ('Reina Roja'): 'Me iba a casa tras el rodaje con un poco de ansiedad'

El estreno de 'Reina Roja' a Prime Video está a la vuelta de la esquina. El 29 de febrero se estrena en la plataforma este thriller inquietante y diferente que combina la urgencia y acción de la investigación con la jugosa y guasona química de sus dos protagonistas. 'Reina Roja' es la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez-Jurado, que cuenta con siete episodios.

En noviembre de 2022, en TVienes acudimos al rodaje de 'Reina Roja' y pudimos hablar con Celia Freijeiro y Nacho Fresneda, que forman parte del reparto.

| Prime Video

Vuestros personajes tienen una relación en la que no os veis, es todo a través de una pared, ¿podéis contarnos un poco cómo es construir esa relación entre el secuestrador, la secuestrada, todo lo que uno hace, que la otra no...?

Nacho Fresneda: A nivel de trabajo, sí que es verdad que establecer una relación tan dura entre los personajes y con tan poco contacto, ha provocado una manera de trabajar muy diferente. De repente nos hemos encerrado aquí tres actores con el niño, el equipo, y era como un poquito teatro rodado por la intimidad.

Yo he visto el trailer y he visto la cantidad de cosas que han hecho ya y es como que estamos haciendo otra película nosotros. Creo que nos hemos entendido bastante bien, dentro de todo el odio que nos hemos dado el uno al otro, pero con mucho cariño. Creo que por ahí hemos trabajado muy a gusto.

Celia Freijeiro: Es curioso y excepcional también de pronto encontrarte con una producción, que creo que le añade valor, con tiempo para rodar las cosas de manera cronológica. A nivel interpretativo, pero también para todo el equipo, no solo el artístico. De pronto llegas, te preparas el personaje, te encuentras con los compañeros con los que vas a rodar y te encierras literal en una celda donde no ves a tus compañeros, donde el espacio es absolutamente limitado, donde vas todo el día con el mismo vestuario, la misma peluca ambientada...

Un trabajo exquisito de producción, de dirección también, pero en este caso, lo que nos ayudaba mucho a nosotros era la ambientación, el vestuario, la peluquería y luego el estar encerrados. Yo creo que eso es un extra para nosotros, que nos ayuda muchísimo poder rodarlo de manera cronológica, estar encerrado real y no verno. Yo a veces me he pasado horas encerrada real ahí abajo y el equipo estaba afuera y me daban notas por la mirilla.

Como lo rodamos cronológico, cuando ya tienes eso integrado y ya tienes esa vivencia y esa memoria sensorial. No habíamos trabajado juntos y hay ese punto de extrañeza, de decir es la primera vez que te estoy mirando y para mi personaje es la primera vez que te estoy mirando. Te ayuda a la hora de trabajar y eso es un gusto.

| Prime Video

¿Habíais leído ya ‘Reina Roja’? ¿Erais fan de Juan Gómez-Jurado?

Celia Freijeiro: No conocía la novela, lo primero que me leí fueron los guiones que me pasaron cuando me estaban tanteando para el personaje. Me gustaron muchísimo, de hecho, quería saber más, porque como en ese primer capítulo me secuestran y vi en el segundo, que ya estaba en la celda, era como: ¿y ahora qué va a pasar?. Mi intriga con los creadores y con Amaya era: ¿qué le pasa a este personaje y qué tipo de viaje tiene?

Si resulta que es un secundario donde la trama se basa en ese personaje y se habla de ese personaje, pero no tiene esa evolución, deja de ser un personaje a la hora de interpretarlo tan interesante. En cambio, sí tiene un recorrido y tiene un viaje, por lo que me interesaba también vivirlo y abordarlo desde mi perspectiva. El libro lo tengo en casa y me lo pienso leer ahora, porque lo que quiero saber es qué pasa después y como no tengo guiones...

Nacho Fresneda: Yo me lo leí para el casting. En cuanto tuve los guiones, sí que quise dejar de lado el libro para centrarme en la historia que íbamos a grabar. Y ahora sí que me cogeré el resto, porque me ha gustado, claro, es una lectura que te engancha, empiezas y no puedes dejarlo.

Sin embargo, desde el punto de vista profesional, quería estar centrado en los guiones y que tener la información extra que me podía aportar el libro. Ya bastante trabajo tenía con los guiones.

Celia, tu personaje se pasa el libro en esa celda que se detalla, que es muy oscura, muy pequeña, todo muy claustrofóbico, ¿cómo has vivido tú rodar en esas condiciones?

Pues tal cual. Y lo que os decía, que es un valor y que te ayuda mucho estar encerrada, porque he estado todo un mes encerrada en la celda. Me recogían por la mañana y me encerraban en la celda. Ha sido un personaje bastante extremo, si haces un porcentaje de mi personaje, debe ser el 2%, en que dice "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hijo mío?", y poco más. El resto son todo situaciones extremas.

Como actriz es excitante y es apetecible. Nunca lo había hecho, con lo cual eso también es un plus para añadir a tu experiencia y para saber hasta dónde eres capaz de hacerlo y fue un reto. Además, yo no soy una actriz muy de sufrir y de pronto en este personaje, por estar encerrada durante tanto tiempo, con esa peluca, encogida, haciendo que te duele el pie, cogeando, no te están maltratando realmente, pero lo estás sintiendo porque estás encerrada...

Me iba a casa y me notaba como con un residuo de emocionalidad, te sientes un poco más triste, con un poquito de ansiedad. Yo decía: "¿pero por qué tengo ansiedad? Si todo va fenomenal y estoy trabajando y estoy contentísima y es estupendo". Pero al estar todo el día forzando esa postura, forzando esas emociones, luego te cuesta más salir. Y me pareció como curioso porque nunca lo había experimentado.

Nacho, ¿a ti te produjo algún tipo de residuo interpretar a un asesino tan inteligente y maquiavélico como es Ezequiel?

Lo chulo, como dice Celia, es el mes que nos hemos preparado para vivir intensamente esta historia. He disfrutado mucho, me he sentido muy arropado por todo el mundo. Yo también tengo una manera de trabajar desde la alegría, desde la relajación, desde el juego, que puedo llegar a sitios muy serios, pero yo no necesito vivir como Daniel Day-Lewis, meterme en un bidón seis meses y no lavarme. Prefiero lavarme cada día por una cuestión de respeto a los compañeros porque luego los maquilladores son muy buenos.

Cuando acabamos toda la trama, tuvimos dos días de peleas, de mucha acción y sí que tuve un bajón que no entendía muy bien. Me dolía todo, pero estaba bien, por lo que entendí que tenía que dejar sacar esa parte en la que estaba apretando para dentro. Tu cuerpo tiene esa memoria de decir oye, me estás haciendo apretar, yo no sé si esto va en serio o no. Es como cuando a mí me tocaba hacer comedia del siglo de oro y de repente estás muy gracioso y encima hablas en verso.

| Prime Video

En tu caso, Nacho, ¿qué te atrae de un personaje oscuro? Porque tiene una dimensión muy distinta a otros personajes más positivos que has hecho.

Este personaje no lo había hecho y me gusta hacer cosas que no sé si voy a ser capaz de hacerlas. Poder hacer esas maldades sin que luego tengas esa repercusión en tu vida es muy interesante. Es muy guay ser el malo e irte a casa sin tener que pagar cuentas, yo creo que meterte en estas dinámicas es muy chulo.

Además, con este personaje no estamos haciendo ningún tipo de cliché. Es un personaje con muchos claros oscuros, con muchas cosas que tenemos que ir apuntando al principio de la serie para que luego digas: "ah, no era tanto como yo pensaba". Como hacía en la novela, Juan Gómez-Jurado sin jugar con el espectador o con el lector, simplemente, vas viendo poco a poco otras caras del personaje y te hacen entenderlo y lo que parecía una cosa, luego es otra.

¿Y tú Celia?

No es un personaje tan oscuro, pero os voy a decir una cosa que a mí me parece interesante. A Carla Ortiz la secuestran, es la víctima, pero a mí lo que me interesaba de ese personaje es que no se queda en eso. Tiene su viaje, creo que hay una salvación interna y propia, porque en realidad nunca nadie te salva, como no te salves tú, nadie te va a salvar. Te pueden sacar de una situación, pero yo creo que eres tú la que tienes que superar esa situación.

En este caso no solo supera esa situación, sino que reflexiona sobre todo lo que está pasando, se pone al límite, encuentra nuevas teclas dentro de ella que no sabía que existían. Cuando oye a su padre se plantea también qué habría hecho en esta posición, se plantea también si ella no fuese una mujer si estaría en esa situación.

¿Qué cambia con respecto si ella fuese un hombre encerrado y tuviese un hijo fuera? ¿Estaría tomando la misma decisión que su padre? Son preguntas que ella se hace y me gusta también que al final es ella la que se rescata y se pone al límite. Y lo demuestra desde la primera escena del secuestro, que está dispuesta a pelear.

Es inusual, cuando ves a un personaje femenino secuestrado, no te imaginas un viaje así.

Celia Freijeiro: eso es lo interesante, porque últimamente hablamos de personajes que son la víctima, la deseada. Siempre se interpretan o se ponen de manifiesto y en vida como algo muy poco ofensivo, muy poco proactivo, siempre están como a la defensiva. Siempre le pasan cosas, siempre sufren, ya, pero ¿y qué les pasa a ellas cuando sufren? ¿Qué piensan cuando sufren? ¿Qué les ocurre internamente? ¿No les pasa nada? ¿Sufren y ya está?

Me gusta ver un personaje que sufre, pero le pasan cosas. Yo me siento muy orgullosa, no solo de haberlo interpretado, sino, de los guiones que hay escritos y de ese personaje como está creado porque no es habitual.

| Prime Video

Sabemos el giro del personaje de Andrea Trepat, Sandra, ¿cómo fue todo el proceso con ella?

Celia Freijeiro: Con ella es diferente, porque al principio me hace creer que es otra víctima secuestrada y que está en la misma situación. La manipulación y tortura que ejerce Sandra sobre el personaje de Carla es distinta, mucho más psicológica. Y en las apariciones, además, lo que jugábamos también era con ese ingrediente del agua con droga, aparte del shock, del estado emocional, del no poder dormir.

Las apariciones con ella también eran como marianas, que las jugábamos también un poco a eso de estás aquí, no estás aquí, no sé lo que es real y lo que no es real. Y muy divertido además, porque los cambios de look y de personalidad de Sandra, de Andrea, eran una fantasía. Cada vez que entraba era como que me ayudaba muchísimo al pedo que lleva el personaje porque es como no estoy entendiendo nada.

Te estoy oyendo por aquí, pero a la vez te escucho por aquí y a la hora de rodarlo también, de pronto me daba la réplica y estaba sentada en la puerta. En ese sentido nos ayudó mucho todo el ambiente y rodarlo ahí abajo. Eso fue importante y su personaje me parece divertidísimo.

Nacho Fresneda: Es un lujo el trabajazo de la ambientación, del arte, de FX, de maquillaje, eso te ayuda mucho y te coloca ya en la escena.

Celia Freijeiro: Sí, y también es un lujo el tener tiempo. Tiempo para ensayar y prepararte.

Nacho, ¿cómo has construido ese trasfondo que tiene Ezequiel?

Este verano estaba preocupado por si me estaban haciendo un seguimiento de las búsquedas que hacía en Internet, porque incluso los libros que pedía eran todos abusos. Hubo un momento que paré, pero trabajar toda esa parte, luego olvidarte y venir aquí y ponerte a crear y lo que hicimos ayer lo hicimos ayer y quedará para siempre. Esa parte me parece muy chula.