Lara Álvarez: 'Mediaset escucha, te puedes sentar a hablar y proponer'

Telecinco estrena esta noche 'La Mejor Generación’, el nuevo proyecto en solitario de Lara Álvarez. El formato es una lucha intergeneracional que los concursantes libran con la música como arma principal para determinar en cada programa la mejor actuación. Interpretarán hits de las siete últimas décadas y participarán en juegos llenos de humor y espectáculo.

Hablamos con Lara Álvarez, que nos cuenta los secretos de 'La Mejor Generación' y habla de su actual relación con Mediaset .

¿Qué generación es la mejor?

Estoy aprendiendo de todas. La música es esencial en mi vida, porque junto con la comunicación, es mi gran pasión. Este formato ha venido como un regalo con un lazito para mí, es la carta de los reyes magos hecha realidad.

Tenemos tres generaciones que son fantásticas, los streamers, casettes y vinilos y todas se retroalimentan en este programa. Vemos el talento de Izan con 19 años cantando una canción de los 50 o una Marta Sánchez que se vuelve loca o salvaje. Te das cuenta como la magia de la música es que con su esencia hacen unas versiones que te enseñan otro tipo de música.

| Mediaset

¿Qué es más fácil trabajar con los humoristas de ' Me Resbala ' o con los cantantes de 'La Mejor Generación?

Es muy distinto porque son dos formatos completamente diferentes, pese a que aquí también tenemos una parte importante de humor, que potencia y en positivo. Hace reír pero desde tu brillo. 'Me Resbala' expone al humorista a retos y aquí potencia al artista para que se suelte y se relaje.

Y los capitanes también dan muchas sorpresas, porque son humoristas, pero cantan fenomenal. Están completamente implicados, juegan y se involucran todos. Cada programa tiene su energía y objetivo.

¿Qué canciones han marcado tu vida?

Recuerdo mis viajes a Asturias en coche desde Madrid con Los Panchos, también Gloria Estefan, cuando mi madre me llevaba al cole. Francisco a mi padre le gusta de siempre, que también ponía en casa mucha música clásica, y mi juventud la marcó Luis Fonsi. Soy muy latina y me encantan Thalía y Marc Anthony, pero también tengo una vena muy roquera, depende del estado de ánimo.

| Mediaset

¿Te atreverías a participar en 'La Mejor Generación'?

No compito, pero intento sumar en lo que puedo y abro cada programa cantando y bailando. Es algo que tenía pendiente por vergüenza, por lo que se iba a decir. Lo que me ha enseñado este programa es que no se puede vivir así.

Vamos a ver a una Lara Álvarez completamente diferente en 'La Mejor Generación'...

Salgo completamente de mi zona de confort y es lo que necesitaba. Hace tiempo pedía cambio, evolución, poder crear, necesitaba cosas nuevas y si puede ir ligado al entretenimiento y a la música mucho mejor.

Las oportunidades llegan, pero hay que saber cogerlas y disfrutarlas. Confío plenamente y lo dejo en manos de la audiencia, pero lo que está en mi mano, que es la entrega, la dedicación y el disfrute lo estoy haciendo. Ese está siendo mi regalo con 'La Mejor Generación'. Aquí no hay filtros.

| Mediaset

Ya te hemos visto bailar en ' GH VIP '. ¿Cómo surgían esos inicios musicales?

En 'GH VIP' tenía dos directores fantásticos que me dejaban hacer, deshacer y crear. Conseguimos hacer nuestro hueco en el access, que luego tuvo mucho apoyo de la audiencia y eso fue fundamental. El truco que quiero aplicar en este 2024, que me funcionó en 2023, es disfrutar y hacer, porque la recompensa llega, que es la satisfacción personal.

¿Vas a seguir en 'GH DÚO: Última Hora?

No lo sé. Es algo que sabe cadena, pero no es una decisión mía. Cada formato en mi carrera sabe una parte distinta de mí. Que esté en 'La Mejor Generación' no quita que no quiera seguir haciendo realities, no me cierro porque son parte de mí. Son parte de mi esencia, de mi trabajo, evolución y de mi carrera. Empecé hace ocho años 'Gran Hermano' y es un formato al que le tengo infinito cariño.

| Mediaset

Recientemente has presentado 'A tu bola', que no ha funcionado en audiencias. ¿Cómo las vives? ¿Eres de mirarlas?

He entendido que para disfrutar mi trabajo tengo que hacer lo que está en mis manos. No voy a alterar una audiencia porque lo haga mejor o peor, pero yo sí que voy a alterar mi sensación si tengo una mayor o menor implicación. Intento entregar el 300% de mí en todas las cosas que hago. Si tengo canicas entre las manos son las mejores canicas del mundo y si tengo un formato de música también es el mejor del mundo.

La respuesta de la audiencia, como se cuida, se programa, contra quien va y como se recibe como el público, no está en mi mano. La sensación que te queda es la de un trabajo bien hecho.

En el último año has encadenado varios proyectos. ¿Cómo valoras la confianza de Mediaset?

Muy positiva, porque es una cadena que escucha, con la que te puedes sentar a hablar y puedes proponer. Hasta ahora lo que he tenido es apoyo, una respuesta muy positiva y he tenido el regalo del final del 2023 y 2024 que llega en forma de 'La Mejor Generación'. Por mi parte, lo único que me queda es el mejor agradecimiento que puedo dar, que no es con la palabra, sino con la profesionalidad.

| Mediaset

¿Te has sentido siempre escuchada o en el último año un poco más?

Si me hubieran escuchado más y yo no hubiera escuchado, que como profesional lo que te toca es escuchar a la gente que más sabe de televisión, que es la propia cadena, me hubiera perdido formatos que me han hecho llegar hasta aquí. Yo jamás habría hecho las motos y me abrió un mundo de posibilidades. No me lo creí cuando me dijeron que iba a ser la cara del Mundial de Motociclismo y descubrí al público motero y una nueva pasión que si hubiese dejado a mi ego o prejuicio mandar no habría conocido.

No me habría ido a ' Supervivientes ', porque yo estaba muy cómoda después de seis años en deportes. Cómo me iba a ir a 'Supervivientes' a hacer entretenimiento, y me abrió un campo que fue el despegue de mi carrera. Yo hablo, pero lo mejor de hablar es escuchar y sobre todo a la gente que sabe.