Aitor Albizua: 'Me han transmitido que la prioridad no es tanto la audiencia'

Tras presentar 'El Comodín de La 1', Aitor Albuiza se pone al frente del regreso del mítico 'Cifras y letras' a La 2 a partir de este lunes 15 de enero. El concurso, referente internacional, llega con una renovada y ambiciosa apuesta en la que se combinarán las pruebas clásicas con nuevos juegos. Así como una gran final donde, en cada programa, los concursantes lucharán por llevarse el bote acumulado.

Próximamente, podremos seguir viendo a Aitor Albizua ligado a Eurovisión, al frente del programa posterior al Benidorm Fest, para arropar a los concursantes. También, recientemente, lo hemos visto presentando y bailando en Telepasión.

¿Cómo va a ser esta nueva etapa de 'Cifras y Letras'?

Está siendo muy ilusionante, llevamos un mes grabando y unos 30 programas grabados. Tengo ganas que se empiece a emitir, que sea del público y recibir su feedback. Es muy emocionante.

| RTVE

Para quién aún no lo conoce, en qué consiste 'Cifras y Letras'?

'Cifras y Letras' son pruebas con cifras, es decir, operaciones matemáticas, y letras. También, en esta nueva temporada, hemos incorporado nuevas pruebas para darle más dinamismo e intriga hasta llegar a la prueba final. La prueba final consiste en acertar 12 palabras, todas ellas relacionadas con un mismo tema, para llevarse el bote. Esta es una de las novedades, el que gane se llevará un bote que irá aumentando.

¿Cuál será la diferencia con respecto a las anteriores temporadas?

Pues mira, yo nunca vi 'Cifras y Letras'. Yo nací cuando 'Cifras y Letras' se estaba emitiendo, para cuando empecé a ver la tele en Euskadi no se emitía. Ha sido todo un descubrimiento. Sigue siendo un programa para jugar con las palabras, palabras registradas por la RAE. La RAE colabora con la realización del programa.

¿Cómo te verías de concursante?

Fastidiadillo. Una cosa es presentar y otra concursar. Mira, por la parte de las letras, ni tan mal, pero el cálculo mental con las cifras se me complicaría... Ya lo reconozco en el programa cuando veo la dificultad de muchos de los cálculos.

| RTVE

¿Cómo ves la apuesta de La 2 apostando por un programa en prime time?

Coincidimos con las segundas partes de los telediarios, con 'First Dates', 'El Intermedio' y 'El Hormiguero', pero yo lo veo como un reto. Aunque recientemente se ha probado con otros formatos en ese horario y no han sobrevivido, creo que hay un nicho para un programa amable y educativo. He recibido mucho cariño y buenas críticas.

¿Cómo han sido las grabaciones de 'Cifras y Letras'?

Estamos grabando en Madrid, en Ciudad de la Imagen, en un plató chiquitín, pero que quedará bien en pantalla. Poco a poco hemos ido cogiendo el ritmo, ya que un equipo que no se conoce tiene que ir engrasando poco a poco. Iremos aumentando el ritmo de grabación, hasta conseguir grabar los programas de una semana en un día, ya que se emite de lunes a jueves. La intención es que se estrene y renovar para una segunda temporada

¿Hay mucha presión por las audiencias?

Siempre está, pero ese análisis lo tienen que hacer los responsables de analizar esos datos. Me han transmitido que la prioridad no es tanto la audiencia, sino conseguir poder consolidarse en esa franja. Yo me preocupo también, y mi objetivo es hacer la mejor audiencia siempre, pero soy consciente de la franja en la que estamos.

| RTVE

¿Cómo valoras la confianza de la cadena tras 'El Comodín'?

Lo valoro mucho. Hay gente que le dicen que termina su programa y no le dan otra oportunidad. Yo vengo de estar muy orgulloso del trabajo hecho con el equipo y con mi papel. Conseguimos darle un toque especial, aunque los datos de audiencia no fueron los esperados. Me siento privilegiado de haber podido pasar de un programa a otro, así como de poder compaginarlo con proyectos titanes de la cadena como el Benidorm Fest o, que me dejen bailar en Telepasión.

¿Qué ofertas tuviste cuando terminó ‘El Comodín’?

No las puedo contar. No eran propuestas en firme, eran ideas que podían salir o no. Nada llegó a concretarse, pero yo feliz con ‘Cifras y Letras’

¿Cómo valoras la confianza de la cadena para volver al Benidorm Fest? ¿Quién es tu favorito?

Estoy feliz de volver en el post del Benidorm Fest, y sobre todo con Inés Hernand, que me parece una crack. Poder trabajar con ella, pasármelo bien y unirme al huracán que ella supone, es una pasada.

Este año hay muchas propuestas diferentes que destacan, y hasta que no los vea sobre el escenario, me cuesta hacer una propuesta clara. Aparte, hay que respetar la imparcialidad.

| RTVE

¿Conoces a los colaboradores?

Todavía no. Me han comentado por teléfono algunos nombres, pero hasta que no estén cerrados del todo no se van a comunicar. A mí me encantaría multiplicar a los colaboradores, el año pasado me lo pasé genial. Pero, lo importante es arropar a los concursantes que son los protagonistas.

¿Hay algún proyecto más sobre la mesa, un 'Masterchef', un 'Tu Cara Me Suena'…?

De momento no. Me encantaría participar en 'Masterchef', pero no hay nada sobre la mesa. 'Tu Cara Me Suena' sería muy complicado, me daría un poco de canguelo... Pero, a bailar se ha dicho y a imitar. Yo, de momento, estoy centrado en esto, pero lo que venga será genial.

| RTVE

¿Cómo es tu relación actual con ETB?

Genial. Hablo con Unai, el director, y alguna vez nos hemos podido reunir cuando he ido a Euskadi. Ojalá salga algo en Euskal Telebista para poder compaginarlo, aunque no lo estoy pidiendo. Pero, tenemos buena relación profesional y de confianza.