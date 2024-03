Así es el final de 'Amar es para siempre', con la familia reunida ante el televisor

'Amar es para siempre' se ha despedido definitivamente de los espectadores. Tras más de dos décadas en emisión, Antena 3 ha emitido el final de la serie diaria en su prime time este miércoles 6 de marzo. Un final que ha contado con muchos reencuentros y que ha provocado muchas lágrimas en los espectadores.

Una de las primeras escenas que han emocionado a la audiencia ha sido la despedida de Pelayo del Asturiano, dejando a su hijo al frente del negocio familiar. "Usted y yo siempre hemos estado aquí, padre, codo con codo. Usted siempre ha sido mi faro y por eso estoy así. Estoy frustrado, cabreado, triste... Tengo un amasijo de emociones que... Yo sé que usted tiene que hacer su vida con Marisa, que es lo que toca, pero le voy a echar mucho de menos. Nada va a ser igual...", dice un emocionado Marcelino.

"Siempre van a estar aquí Sebas, Benito, Visi, pero da igual, el Asturiano es Pelayo Gómez", añade el personaje interpretado por Manu Baqueiro. "Si Salamanca está a un tiro de piedra de Madrid, vamos a estar siempre juntos. Y, además, yo me siento muy orgulloso de que se quede aquí, dirigiendo esta dura arena turquesa que es el Asturiano. Nosotros siempre seremos uno...", le responde su padre.

| Atresmedia

"¿Pero quién me va a pegar esas collejas cuando meto la pata? ¿Quién me va a enseñar de política? ¿Quién me va a hablar a mí de lo mal que juega ese Atleti? Y lo que dice de ser una moneda, o de ser uno, precisamente lo que vamos a ser son dos caras de la misma moneda, porque usted y yo somos diferentes", decía con lágrimas en los ojos Marcelino. "¿Te das cuenta Marcelino? Una moneda para que sea moneda tiene que tener dos caras, si no no sería una moneda", concluye Pelayo la escena, antes de que los dos personajes se fundan en un abrazo.

De este modo, a lo largo del episodio los espectadores han podido disfrutar de nuevos momentos de Luisita y Amelia, que han rescatado su cápsula del tiempo. También de despedidas y regresos de la familia, ya que algunos de los hermanos Gómez Sanabria deciden quedarse en casa. Así como una lacrimógena escena en la que Manolín se reencuentra con Marisol, en forma de fantasma, en el cementerio.

El final definitivo de 'Amar es para siempre'

| Atresmedia

Sin embargo, el final de 'Amar es para siempre' se traslada a un año después de todo lo ocurrido en los últimos capítulos. La familia se reencuentra para un evento de lo más especial: el estreno de la serie del libro escrito por Leonor y protagoniza por María. Una escena final que no ha contado con Luisita y Amelia: "Por una cuestión de la niebla, no pueden salir los vuelos".

Todo apunta a que Pelayo, el padre de Marcelino, no iba a poder asistir al estreno, pero finalmente da una gran sorpresa a la familia. "¿Qué torneo, ni que niño muerto? Lo más importante es el programa que vamos a ver aquí", dice entrando al Asturiano. Es entonces cuando toda la familia se reúne ante el televisor.

| Atresmedia

"Si esto es una serie, igual dura muchos capítulos", dice Marcelino. "Eso dependerá del éxito que tenga", responde María. "Yo a esta serie le auguro mucho éxito", añade Pelayo. "Si no no va a caber todo lo que ha pasado, creo que se va a emitir durante muchos años", añaden el resto de miembros de la familia.

"Todavía no me creo que hayan hecho una serie con tu novela, que orgullo hija", dice Leonor. "Solo espero que haga honor a nuestra historia, que es la de muchas familias", responde la escritora. "Solo espero que refleje el amor que nos tenemos, un amor que será para siempre", concluye Manolita mirando a cámara, mientras que unidos ven empezar el primer capítulo de 'Amar es para siempre', mientras de fondo suena la sintonía original de la serie.