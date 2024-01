Megan Montaner ('Entre Tierras): 'Me dijeron que no a una película por estar embaraza'

Antena 3 ya ha estrenado en el prime time del jueves 'Entre Tierras'. Tras su paso por atresplayer , la serie protagonizada por Megan Montaner y Unax Ugalde ha llegado en abierto triunfando. 'Entre Tierras' firmó el mejor estreno en cuota para una ficción española desde marzo de 2022 (‘Alba’) con una media de 1,5 M de seguidores, 14,5% y 2.667.000 espectadores únicos.

Recordamos que 'Entre Tierras' es un drama emocional ambientado en la España rural de los años sesenta. Narra la apasionante historia de una mujer capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia. De este modo, hablamos con sus protagonistas: Megan Montaner y Unax Ugalde.

Megan, ¿cómo ha sido la experiencia de rodar embarazada, tanto a nivel profesional como personal?

Megan Montaner: Ha sido compleja para todos. Para mí por la dificultad del cansancio, el agotamiento, lo lejos que grabábamos... recuerdo llegar siempre a casa con calambres en las piernas en los traslados. Pero también es cierto que tenía toda la ayuda posible para poder estar lo más cómoda, dentro de las circunstancias. Terminé el rodaje cuando estaba de ocho meses y medio, era una bola.

¿Logísticamente te adaptaron el número de horas de trabajo al día?

Megan Montaner: Ellos todo el rato respetaban los horarios, que tuviera los descansos, estaba todo muy medido. Me lo pusieron todo a favor porque si no hubiera sido imposible hacer ese esfuerzo porque no es lo mismo rodar estando embarazada, que si no lo estás.

Unax Ugalde: Hemos rodado en lugares rurales, en casas con condiciones que no eran las mejores. Sempre ha tenido su espacio para descansar y desde el equipo intentábamos darle sus tiempos y sus descansos. Hemos remado a favor porque sabíamos que ella se estaba enfrentando a algo complicado.

Megan Montaner: Además tenía las hormonas, imagínate. Tenía las emociones a flor de piel. Ha sido un viajazo curioso y también para el equipo, por todas las dificultades que implican tener que ocultarlo en pantalla.

¿Cómo habéis conseguido ocultarlo?

Megan Montaner: Con planos más cortos, tapándome con la cesta, la sábana, la silla, con camisas sueltas... Y yo cuando lo veo no puedo evitar ver siempre la tripa.

Eso hace diez años hubiera sido impensable. Si una actriz dice que está embarazada, le hubieran dicho que se fuera a su casa.

Megan Montaner: A mí me pasó, de hecho. Con mi primer embarazo, terminé una película estando ya en estado, fui a hacer otra y cuando lo supieron me dijeron que no la hacía. Es cierto que es muy arriesgado y en ese momento no lo veía para nada. Pensaba 'no estoy enferma, puedo hacerlo perfectamente', pero si de repente pasa cualquier cosa, ¿qué hacemos? Si tengo que quedarme en cama... Por eso agradezco lo valientes que han sido por darme la oportunidad de hacer la serie, porque no estaba enferma, y asumiendo también los riesgos.

Unax Ugalde: Si el niño se hubiera adelantado, no sé qué hubiéramos hecho.

Megan Montaner: Había porra de si paría en el rodaje o no.

También es una forma de normalizar los embarazos dentro de la industria...

Megan Montaner: Claro que se normaliza. Al final, un cuerpo es un cuerpo, y si sucede algo... Si me dicen que tengo que quedarme en reposo tres meses porque mi embarazo es de gravedad, es complicado.

Unax, ¿cómo te has preparado un personaje tan complejo? ¿Ha sido duro tener que interpretar a una persona que maltrata?

Unax Ugalde: Sí. Se irá descubriendo por qué mi personaje es melancólico y tan agresivo, pero el punto de partida es que mi tío me obliga a casarme con una mujer mientras yo estoy superando el duelo por la desaparición de mi pareja. Empieza como un personaje agresivo, en conflicto, y tiene que enfrentarse a conocer a esta mujer que viene desde lejos y tiene que meterse en su mundo. Mi personaje y el de Megan al principio chocan muchísimo. Yo la maltrato muchísimo en los primeros capítulos, la arrastro, la empujo...

Megan Montaner: Pero todo con cuidado. Y también tenía una doble para cuando tenía que salir corriendo, o las escenas de sexo.

Unax Ugalde: Eso volvía un poco más complejo el rodaje, pero creo que salió adelante y entre todos lo hicimos muy bien.

¿Cómo ha sido trabajar juntos?

Unax Ugalde: La verdad es que muy bien. Nos pilló en un momento delicado...

Megan Montaner: Yo no podía estar al 100%, así que conocieron al 50% de Megan. La energía que tenía era solamente para rodar...

Unax Ugalde: Megan tenía que estar aislada en rodaje por su salud y por su bienestar tanto emocional como físico. Tenía un espacio y todos lo respetamos.

Megan Montaner: En cualquier otro rodaje siempre haces mucha piña, mucha intensidad, estamos todos juntos... pero en este ha sido imposible por mi lado poder hacerlo. Ahora vamos a recuperar el tiempo, ¿vale?[A Unax].

Unax Ugalde: Sí, de hecho nos debemos otra serie.

¿Cómo habéis trabajado ese tono del drama? ¿Qué se buscaba transmitir?

Megan Montaner: Nos ha arropado mucho la fotografía, las localizaciones, el vestuario... la ambientación. Nosotros contamos lo que nos piden, pero quien recrea esta atmósfera es el equipo con esa luz, esa música...

Unax Ugalde: Hay muchas canciones de la época que nos recordarán a la España de aquel momento. Y también habrá una parte que emocionará a mucha gente que vivió aquella época en otra edad. Quizás nuestras abuelas o nuestros padres, que les traerán recuerdos de aquella España.

Una vez termináis los rodajes y estrenáis, ¿sois de ver vuestros trabajos u os da vergüenza?

Megan Montaner: Yo todo no, pero alguna cosa sí que veo. Para verlo todo no me da la vida, con los niños no es fácil sacar hueco. Yo cuando me veo intento que sea un aprendizaje porque no me gusta tampoco. Me escucho la voz rara, hago cosas que luego pienso que tendría que haber hecho de otra forma mucho mejor, pero es algo que te ayuda a aprender y a tener más herramientas.

Unax Ugalde: Hay diferentes maneras de trabajar. Incluso en rodaje, hay actores que se acercan al combo a ver la secuencia que acaban de rodar a ver si pueden mejorar algo, y otros que prefieren no ver. Eso depende de la seguridad de cada uno.

¿Habéis visto 'La Esposa'? (serie en la que se basa 'Entre Tierras')

Unax Ugalde: Yo picoteé el primer capítulo, simplemente por ver cuál era el punto de partida, y ya nuestro director dijo que no merecía la pena porque no iba a tener nada que ver. Lo miré por encima sólo por curiosidad.

Megan Montaner. Yo igual, tampoco la llegué a ver.

Unax Ugalde: Realmente son dos productos muy diferentes, el punto de partida es el mismo pero hay personajes nuevos, el tratamiento es diferente y la manera de rodar también muy distinta. Aquellos que han visto La Esposa no van a ver retratada una copia ni nada, es un punto de partida.

¿Cómo veis la influencia del éxito de las series turcas en esta tendencia de producir más melodramas en España para el prime time? Están los casos recientes de 'Alba', 'Heridas'...

Megan Montaner: Al final, si es un buen producto funcionará. Cogerán turcas, españolas, italianas y de donde sea. Es cierto que la audiencia que han hecho las turcas... lo 'petaron'. Pero también han funcionado muchas que no son turcas.

Unax Ugalde: Son series que están producidas para el massmedia, que tienen ciertos códigos que funcionan internacionalmente, que quizás no se meten en lugares que pueden embarrarse con otros... Creo que consiguen productos muy internacionales y es un camino que han abierto. Han juntado lo que tenemos en la cabeza como telenovela, con algo de ficción mejor creada y más cuidada. Nosotros damos un salto más cualitativo, damos un salto de calidad más avanzado. Eso ya lo verá el espectador.

Megan, has triunfado en Italia con 'El secreto de Puente Viejo'. ¿Cómo recuerdas todo aquello? ¿Crees que 'Entre Tierras' también puede viajar a ese nivel?

Megan Montaner: Cualquiera puede viajar, lo que pasa es que de repente suena la campana y resulta que funciona superbien y que una serie diaria de aquí, allí se convierte en un prime time. Había cromos de 'Puente Viejo'. Fue una alegría, porque al final la repercusión mediática que adquieres es muy buena como escaparate, para que te den oportunidades. De hecho, he podido trabajar allí por la repercusión que tuvo la serie.

Unax Ugalde: La de 'Entre Tierras' es una historia muy universal, creo que se podría extrapolar a cualquier país. Internacionalmente es una serie que puede funcionar muy bien.

Hablando de Italia, Megan, Vasile se obsesionó contigo hasta que consiguió que hicieras una serie con él. Te había visto en 'El Secreto de Puente Viejo' y quería tenerte en Mediaset ...

Megan Montaner: Me acuerdo que me llamó su secretaria una vez estando en el arenero, jugando con mi hijo. Fue curioso, pero no sabía que estaba tan obcecado...

¿Y qué te ofreció cuando te llamó?

Megan Montaner: La serie 'Lejos de ti'

¿Te llegaron más ofertas de Italia?

Megan Montaner: Han llegado propuestas, pero me gusta estar en casa.