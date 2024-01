Violeta ('OT 2023'): 'Salma para mí es muy especial, me la llevo para siempre'

Violeta se ha convertido en la secta concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de ver sus actuaciones, el público decidió salvar a Chiara, la otra nominada. Encima del escenario, Violeta apostó esa noche decisiva por "Blue Lights" de Jorja Smith y Chiara por "The Climb" de Miley Cyrus.

La gala 7 del programa contó con la sexta expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y nuevas nominaciones. Esta semana el público deberá votar entre Cris y Bea. Para conocer cómo vivió la nominación y su paso por el programa, hablamos con Violeta, la sexta expulsada de 'OT 2023'.

¿Cómo has vivido esta semana de nominación con Chiara?

La verdad que he tenido super mala suerte con el tema de las nominaciones. Me ha tocado las dos veces, con dos de mis pilares fundamentales, qué yo decía “dios mío donde me meto, no puedo más”. Esta segunda semana me la he tomado en “vamos a aprovechar esto al máximo".

Es verdad que ha sido muy diferente la primera nominación a la segunda, porque ya me había enfrentado a otra anteriormente y supongo también porque el concurso está muy avanzado. Pero lo que he intentado durante esta semana de nominación ha sido disfrutar lo máximo posible. Al final estamos metidos en una burbuja y tenemos mucho ritmo continuamente.

Quise hacer el ejercicio de decir “estoy aquí en esta situación con mi amiga, quiero que se quede ella pero también quiero tener la oportunidad de continuar aquí”. Así que hay que dejarse fluir y buscar el apoyo en la otra persona que en este caso era Kiki, que las dos nos comprendíamos más que nadie porque estábamos viviendo lo mismo.

Qué tanto ella iba a estar super feliz si yo me quedaba, como yo estoy muy feliz de que ella siga ahí. Al final también tiene esa parte positiva de pase lo que pase una de las dos se queda. Y la verdad que esta semana la he disfrutado muchísimo porque he tenido la suerte han pasado cosas muy guays.

He tenido la oportunidad de salir como una de las tres favoritas y eso me ha permitido ver "The Producers". Y que al final ver el exterior e ir a ver un musical es como super guay, igual que las visitas que ha habido esta semana. No sé la verdad que he disfrutado muchísimo. El último dia comí spaguettis a la carbonara que eso fue una maravilla, y fue como "venga, si me tengo que ir, yo ya lo he hecho todo".

| Prime Video

¿Cómo viviste el momento de la expulsión? ¿Creías que ibas a ser tú la expulsada?

Al final cuando te dan temas que no controlas tanto siempre te ves contra las cuerdas. Y verte a un nivel tan alto. Admiro mucho a mis compañeros y me parece que todos tienen un talentazo, tanto los de dentro como los de fuera.

Creo que es una suerte haber llegado a donde he llegado porque todos tienen un gran nivel y son unos grandes artistas. Y cuando te ves en una canción que quizá no controlas tanto te da un poco de inseguridad. En mi caso yo creo que simplemente si sabes que no es tu fuerte vas a tener que tirar de otros recursos, gracias también a los profesores por haber sido ese apoyo.

Con "Flowers" tenía esa sensación de no haber trabajado ese estilo y con el galón y el nivelazo que había en la gala, era como "uf, a lo mejor soy yo". Intenté hacerlo lo mejor posible, y estoy satisfecha en realidad con el resultado.

Me hubiera encantado que no hubiese desembocado en nominación, pero al final es un concurso que cada uno tiene su camino. Se cierra una puerta y se abren otras. Estoy contenta de que se me ofrezca la oportunidad de grabar un single, de todas las puertas que se me abren ahora y de las que estoy súper emocionada.

¿Crees que tu expulsión se ha podido deber a algo personal tal como se ha comentado en redes y no tanto a tus actuaciones?

La verdad que estoy bastante ajena de todo lo que ha pasado. Salí anoche y lo último que me apetecía era empaparme a redes. Me apetecia descansar y no estoy muy al tanto.

Y en cuanto si la nominación se ha podido ver afectada por lo de afuera creo que es una respuesta que no tengo yo. Yo he hecho el concurso que mejor he podido, he intentado dar mi mejor versión y al final creo que es lo que tienes que hacer cuando estás ahí dentro.

No me planteo si mi concurso tendría que haber sido otro, yo estoy muy contenta. Creo que se ha podido ver cosas de mi como artista y estoy deseando trabajar otras fuera, que obviamente si hubiera continuado hubiera podido trabajar ahí. Pero ahora no quiero dejar de trabajar, quiero seguir explorando todas las Violetas posibles, y seguir enfrentándome a retos.

Eso es la vida y como artista más. Mi concurso ha sido el que ha sido y yo estoy muy contenta.

| Prime Video

¿Crees que la academia no ha sabido elegir bien tu estilo a la hora de elegir tus canciones?

Al final entramos en un programa donde te prestas a eso. Cada semana te van a dar retos nuevos. Puedes enfrentarte a cosas que te vengan como anillo al dedo o puedes enfrentarte a cosas que signifiquen más un reto para ti.

En mi caso yo estoy contenta, creo que como artista es muy guay enfrentarte a retos. Es verdad que cuando estás ahí dices “jo ojalá me den una canción que sea perfecta para mí y que me encantaría cantar”. Pero creo que es parte del programa.

También valoro mucho todas las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de esos procesos, en la que cada semana me tocaba desarrollar una faceta que no tenia tan controlada. Y aunque dé miedo estar nominado creo que Buika tenia razón y al final es un as en la manga, pero te expones a lo que pueda pasar.

Aunque es positivo el poder elegir el como te quieres mostrar como artista, que era lo que yo quería hacer con mis nominaciones. Y he tenido la oportunidad de hacerlo dos veces. La primera vez que me nominaron, tenia super claro que si me tenia que ir quería demostrar lo que yo era como artista, y ese fue mi objetivo.

Y en esta segunda nominación que ha sido muy diferente a lo que mostré en la primera nominación, era enseñar una nueva faceta en la que quizá no se me había visto. Además era una canción que presenté en la fase 2 del casting de 2020, y dije “bueno si me voy ahora, cierro ciclo”. Vine de azul, y me voy de azul con “Blue Lights”.

Creo que como artista es guay enfrentarte a retos y poder descubrir cosas nuevas de ti.

¿Cómo es estar tan expuesta?

Entiendo que hay mucha diferencia entre lo que vivimos nosotros a lo que se ve fuera. Para nosotros estamos haciendo vida normal, dentro de una burbuja en la que no eres consciente de lo que esta pasando fuera. En ningún momento nos planteamos nada.

Recuerdo salir en navidad y que mi familia se acordara de bromas que ni siquiera yo me acordaba. Realmente no somos conscientes de lo que hacemos a decimos. La gente lo ve como un concurso, y nosotros lo vemos como que estamos en una casa conviviendo con amigos y ya está.

¿Qué es Salma para ti?

Salma para mi es super especial, me siento muy afortunada de haber conocido gente como ella, como Denna o como Kiki en el programa. Me las llevo para siempre, esto ha empezado ahí, pero queda mucho de las "supernenas". Hemos hecho una cuarta integrante que es Kiki, la "supernena" de Kiki es sol.

Entiendo que no es lo mismo lo que vivimos dentro que lo que se ve fuera, pero es normal. Al final nosotros lo estamos viviendo y desde fuera se puede ver diferente. Yo la amo a ella y a todas las demás, y estoy super contenta.

Creo que de este programa no solo me llevo un gran bagaje personal y un descubrimiento como artista si no que también me llevo a grandes personas que me van a acompañar durante mucho tiempo en mi vida.

Chiara dijo que tú eras como la heroína de la historia, ¿crees que vas a poder salvarte a ti misma en medio de tanto ruido y tanta exposición?

Yo tiendo a cuidar a las personas que tengo cerca. En la academia es verdad que no soy super mayor, pero sentía que era de las mayores entonces me salia ese instinto protector, de proteger a alguien que quiero.

Creo que ahora que estoy fuera me toca parar y respirar, y decir "bueno ahora qué toca, qué quiero enseñar como artista". Y tengo muchas ganas de ese momento. Al final un sueño es un sueño y yo ahora estoy empezando a vivir el mío, y voy a darlo todo por enseñar lo que soy y ojalá os guste mucho.