Roberto Leal: 'No vivo con tranquilidad pese a que 'El Desafío' ya haya funcionado'

'El Desafío' ya ha vuelto a Antena 3 con su cuarta temporada al prime time del viernes. El formato conducido por Roberto Leal arrasó en el estreno de su cuarta edición, siendo líder absoluto con un 17% de share, dejando sin opciones a su rival.

Por su parte, Roberto Leal sigue siendo una de las grandes apuestas por la cadena. Sigue conduciendo 'Pasapalabra' cada tarde en Antena 3 , siendo líder en su franja. Y, próximamente, se pondrá en la piel de concursante del nuevo proyecto de Atresmedia , 'López y Leal contra el canal', junto a Iñaki López..

Hablamos con él para que nos dé detalles de la nueva temporada de 'El Desafío' y su experiencia, así cómo de nuevos proyectos.

¿Qué tiene de diferente esta edición de 'El Desafío' respecto a las anteriores temporadas?

No tiene nada que ver con las anteriores. Uno de los trabajos primordiales es buscar gente conocida y juntarlos con conocidos que tienen ‘menos repercusión’ o son menos reconocidos y que se tenga en cuenta por su esfuerzo. El casting es primordial.

También, el diseño de pruebas y producción es muy importante. La mayoría de pruebas las podemos ver en otras ediciones, pero le damos una vuelta de tuerca.

¿Has vivido algún momento de gran susto? En la promo parece que hay un desmayo de Pablo Castellanos en la apnea...

En las pruebas hemos jugado con elementos fuertes, pero confío en la seguridad del programa, aunque el miedo siempre está. Y sí, algún susto sí he tenido… Hubo un momento en que uno de ellos se quemó a lo bonzo y tuvo que tirarse de 4 o 5 metros de altura. Pepe Navarro cayó desde la pasarela a 4 o 5 metros y ni llevaba arneses...

¿Ha sido la edición con más amagos de abandono o de no poder con los retos? ¿Cómo vives estos momentos de tensión?

Se pasa mal, porque tú sabes que para la continuidad del show es necesario que estén todos. Imagínate que abandonan los 8, y te quedas sin programa, pero sabes que es parte de lo que puede pasar y nos ha pasado.

Hay que tratarlo con comprensión, porque es una reacción humana. Están muy bien las historias de superación, pero a veces hay que asumir que llega un momento en el que llegas a tu límite. Hay que llevarlo con normalidad.

¿Qué reto te daría más miedo hacer?

La apnea, no me llevo demasiado bien con ella… No lo disfruto.

¿Vives más tranquilo el estreno de esta cuarta temporada sabiendo que es un formato de éxito?

Quién se dedica a esto sabe que no puedes vivir con tranquilidad. Está bien estar seguro de qué has hecho un buen trabajo y el programa gusta, pero nunca sabes lo que puede pasar. Vives con esa tensión y ese nudo en el estómago de que es imprevisible.

Se sufre y se disfruta a la par, pero no lo voy a vivir con tranquilidad pese a que 'El Desafío' ya haya funcionado en sus anteriores temporadas. Aunque, considero que a ‘El Desafío’ le queda mucho recorrido.

Sigues a diario con 'Pasapalabra', que lidera a distancia de su competidor, pero que ha perdido varios puntos de share en los últimos meses. ¿A qué crees que es debido? ¿Cómo vives los datos?

Seguimos haciendo datos muy buenos, estamos rozando el 20%. Es normal, hay concursantes que enganchan más, gente que va y viene y afectan muchos factores, como si hace frío o si en frente hay una competencia diferente... Pero tener un 19% y un 20% de media hoy en día es para estar contento.

Vas a contar con otro formato que es 'López y Leal contra el canal'. ¿Te vamos a ver en una faceta muy diferente en este formato?

Es un formato muy diferente, no se ha hecho nada parecido hasta ahora. Es muy loco porque te da la oportunidad de jugar hoy en día en televisión hay que aplaudirlo. Atresmedia es valiente por apostar por un formato que no se parece a nada.

Uno puede pensar que simplemente son pruebas y retos, pero se van a sorprender porque no se parece a nada de lo que se ha hecho en televisión. Cuando vi el formato pensé que no podía ser.

El objetivo es ganarle a tu cadena, que te va a poner todo lo complicado que tiene por delante, a todos los presentadores y estrellas a competir a contra ti. Si pierdes tienes que hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, y eso se ve. Es un formato muy transversal y original que no había visto nunca, es muy diferente.