Audiencias: 'Bake Off' no destaca en su estreno mientras 'GH DÚO' mantiene sus datos

'Entre Tierras' gana en audiencias el primer duelo de los jueves con un 14,5% de share y 1.479.000 espectadores desde Antena 3. La segunda opción es para 'GH DÚO', que mantiene los resultados del VIP al anotar un 12,7% y 931.000 televidentes. Finalmente, 'Bake Off: Famosos al Horno' no destaca en su estreno y se conforma con un correcto 9,8% y 874.000.

En las cadenas secundarias, 'Horizonte' se mantiene en Cuatro a un 5,8% y 439.000, mientras "Aves de presa" (3,6% y 333.000) pincha en laSexta.

En el access prime time, 'El Hormiguero' lidera con distancia con un 16,3% y 2.233.000, frente a 'GH DÚO: Express' (8,7% y 1.184.000). Además, 'First Dates' (8,7% y 1.127.000) gana a el 'El Intermedio' (7,2% y 993.000) de laSexta. Finalmente, 'No sé de qué me hablas' se conforma con un escueto 6,6% y 917.000 espectadores.

'Así es la vida' no destaca en audiencias en la sobremesa con un 9,7% de share y 958.000 seguidores. 'TardeAR' sube a máximo histórico y lidera su franja con un 11,3% y 1.051.000 espectadores. Puede contra 'Y ahora Sonsoles', que lidera su franja también con subida con un 11,3% y 1.020.00 televidentes.

El liderazgo de la tarde es para 'La Promesa' con un 11,4% de cuota y 1.015.000 seguidores. En cuanto a 'Amar es para siempre', lidera su franja con un 11,5% y 1.129.000 en Antena 3.

En cuanto a 'Pasapalabra', arrasa en audiencias desde Antena 3 con un gran 18,2% y 2.100.000 de fieles. 'Reacción en cadena' (10,1% y 1.155.000) se mantiene en audiencias en Telecinco. 'El Cazador' consigue un 9,9% y 1.014.000, mientras 'Aquí la Tierra' marca un buen 10,4% y 1.251.000 seguidores.

'Aruser@s' arrasa en la primera franja de la mañana con un 18,9% y 414.000 seguidores. 'Vamos a ver' (16,3% y 509.000) lidera en audiencias su primer bloque desde Telecinco. 'La Ruleta de la Suerte' sigue con grandes datos al marcar un 22,3% de cuota y 1.784.000 espectadores.

Antena 3 lidera el día en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del jueves 11 de enero con un 14,1% de share. La 1 es segunda con un 10,9%, mientras Telecinco baja a tercera con un 9,2%. Finalmente, laSexta con un 6,6% supera a Cuatro, que cierra la lista con un 5%.

En el ranking mensual, Antena 3 es líder de enero con un 12,7% de cuota media. La 1 sube la segunda posición con un 10,6%, mientras La 1 es tercera con un 9,3%. laSexta con un 6,2% supera a Cuatro, que se queda en un 5,4%.