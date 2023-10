Zeus paga por Susana Bianca: vuelve a 'GH VIP' y reduce considerablemente el premio

Susana Bianca vuelve a la casa de 'GH VIP' tras ser expulsada por la audiencia. Tras seis galas, por fin la vida extra ha entrado de verdad en acción y un concursante ha pagado por rescatar a un expulsado. Todo en una noche de doble expulsión, en la que Susana ha sido la más votada por la audiencia, siendo la primera en abandonar Guadalix de la Sierra.

Recordamos que Susana Bianca y Zeus Montiel han iniciado una historia de amor en 'GH VIP'. Tras varias semanas de tonteo, los jóvenes han dado un paso más en los últimos días, mostrando su amor a las cámaras. Una historia que no ha acabado de convencer a los espectadores, que han votado masivamente para expulsar a Bianca.

| Mediaset

Sin embargo, por fin la vida extra se ha usado. Una vez en plató, Marta Flich explicaba a la joven que tenía la posibilidad de volver a la casa, pero que esto estaba en manos de un concursante. Era entonces cuando escogía a Zeus Montiel para tomar la decisión final.

"Él siempre está pendiente de mí para cuidarme, pero también estamos involucrados en los demás", explicaba su relación. "Siempre le he sido sincera desde el minuto uno, lo ha sabido todo en todo momento. Esta semana me he dado cuenta de lo que siento por él, es un hombre maravilloso", añadía Susana.

Por su parte, Zeus se mostraba roto ante la expulsión de su novia: "Está siendo muy duro, estoy totalmente bloqueado. Me siento ahora muy solo y no me hago a la idea de estar sin ella". "Para mí es mi premio Susana, la quiero mucho, estoy hasta las trancas de enamorado, nunca he conectado tanto como con Susana", añadía.

| Mediaset

Finalmente, decidía pagar la vida extra y reducir en 25.000 euros el premio del ganador. "Por una vez voy a pensar en mí. Me va a odiar la gente, pero creo que voy a decir que sí", decía, despertando el aplauso del plató.

Por lo tanto, Susana Bianca ha vuelto a poner rumbo a la casa de 'GH VIP' para volver como concursante de pleno derecho. Zeus, por su parte, es el primero en aceptar la vida extra, tras la negativa de Oriana Marzoli, Marta Castro o Luitingo.