Bronca en 'GH VIP': Yiya y Laura casi llegan a las manos y Lara tiene que intervenir

La tensión siguen en aumento en la casa de 'GH VIP' tras la entrada de los tres aspirantes a nuevo concursante. Albert Infante se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la semana y está atravesando malos momentos por el tema de Michael. Un tema que ha dinamitado la convivencia y ha generado un gran rifirrafe entre Yiya del Guillén y Laura Bozzo.

“No estoy bien obviamente. Siento impotencia por haber caído en un juego, por haberme dejado llevar por quién no me tenía que dejar llevar y me da mucha pena por como ha ocurrido todo” decía Albert. Además, señalaba a Yiya por decirle que entre Naomi y Michael podría estar surgiendo algo. "Me he dejado llevar por lo que me dijeron de Naomi, tanto Yiya como Avilés", explicaba.

| Mediaset

"Ellos me pusieron en la cabeza que Naomi y Michael se gustaban, que habían hablado... Yiya me lo dijo en el lavabo, que iba a ver lo que pasaba en el jacuzzi", añadía Albert tras el desmentido de la nueva habitante de 'GH VIP'.

"Los dos tenemos que desmentir esa información, porque nos salpica todo lo que dice y luego lo niega en nuestra presencia. Esta persona no quiere a nadie, pero también porque no se quiere a sí mismo", se refería Yiya a Albert.

Estas declaraciones de Yiya no han sentado nada bien a Laura Bozzo, íntima amiga de Albert, que no ha dudado en planta cara a la aspirante a concursante: “Yo no voy a permitir eso, no voy a permitir que una persona que no conoce nada se meta aquí. Tú no eres nadie aquí, que llevas dos días, y yo te escuche decir lo de Naomi”, decía Laura.

| Mediaset

"Es mentira, mentira", chillaba Yiya mientras se levantaba del sofá para acercarse a Laura. Era entonces cuando ambas se ponían cara a cara a chillarse en pleno directo de 'GH VIP: Última Hora'. De hecho, Carmen Alcayde tenía que levantarse para pedirle a Yiya que se separase.

Lara Álvarez también tuvo que parar el directo para intentar poner orden: "Laura y Yiya por favor, tomad asiento. No perdamos los papeles, que estamos ahora mismo en un programa de televisión". Incluso tuvo que intervenir el súper en la bronca: "Por favor, nos sentamos y hablamos como personas civilizadas que somos".