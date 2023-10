Lara Álvarez paraliza 'GH VIP' para regañar a Laura Bozzo y ella estalla aún más

La casa de 'GH VIP' ha estallado tras la entrada de los tres nuevos famosos. Lara Álvarez, de hecho, ha tenido que regañar a Bozzo por su actitud con Michael en la casa de ‘GH VIP’. La presentadora estalló como nunca al pensar que el italiano se estaba riendo de Albert.

Todo empezó cuando Avilés lanzó la bomba de que Michael también había tenido un “amigo especial” en la versión italiana de 'Gran Hermano'. Una de las más afectadas por la información fue Laura Bozzo, íntima amiga de Albert y que no tardó en salir en su defensa: “Te juro que agarro un cuchillo y le persigo por toda la casa”. “Lo voy a agarrar a este infeliz y lo voy a destruir” fueron algunas de las declaraciones más polémicas de la televisiva Bozzo hacia Michael.

| Mediaset

Además, también estalló contra Michael Terlizzi, asegurándole que no le quería volver a ver nunca más. "Sal de aquí porque voy a romper la puta casa", le decía cuando el italiano intentaba entrar en la habitación.

De este modo, Lara Álvarez ha aprovechado la conexión de 'GH VIP: Última Hora' para regañar a Laura Bozzo y dejarle claro que esa no es una conducta que hay que tener en nuestro reality: "Viviste mucha tensión y te dirigiste a él con expresiones absolutamente inaceptables en 'GH VIP'. Sabemos que después te disculpaste con él, pero esto no lo podemos tolerar, porque el respeto es la clave de la convivencia. Por favor, que no se repita más".

| Mediaset

Muchos espectadores no han entendido la decisión de 'GH VIP', ya que esperaban una sanción para Laura Bozzo. Sin embargo, otra parte de la audiencia también ha defendido el show de la presentadora.

Tras el directo, Laura Bozzo estallaba contra 'GH VIP': "Si quieren que me vaya me voy. A mí no me tiene que perdonar nada, sabes quién soy yo? A mi no me reprende ni el presidente de Telemundo", decía. Avilés, por su parte, le daba un toque de atención: "La situación de los realities en España es muy complicada y en este hay que tener mucho más cuidado que en otros ahora mismo".