La gran farsa de Michael en 'GH VIP': engaña a Albert como ya hizo en Italia

Sale a la luz la gran mentira de Michael Terlizzi en 'GH VIP'. La verdad es que el joven italiano no está siendo protagonista del reality, más allá de su relación con Albert Infante. Muchos espectadores han señalado que entre ellos podría haber más que una amistad, pero hay algo que ha llamado la atención de los espectadores.

De hecho, las suposiciones del exterior han llegado a la casa de 'GH VIP' gracias a José Antonio Avilés, que ha hablado sobre el pasado de Michael Terlizzi en otros realities. El colaborador le ha acusado de estar repitiendo una estrategia que ya hizo en 'Gran Hermano Italia'. Los verdaderos motivos de su acercamiento a Albert estarían en entredicho y podrían responder a una estrategia planificada.

| Mediaset

“Amigo, que tú en Italia hiciste lo mismo”, decía Avilés a Michael en relación a su “amistad especial” con Albert. “Si el rompiese la amistad especial que tiene contigo, no tendrías presencia”, seguía, provocando que el resto de los concursantes abandonaran la sala.

Ante las acusaciones del recién llegado, Gustavo ha salido en defensa de Michael: “No le conoces y no tienes que dar una explicación tan a la ligera de él”. “Que yo no le conozca no quiere decir que no pueda dar la opinión de lo que creo… Porque a lo mejor he seguido otros programas de otros sitios…”, respondía Avilés.

| Mediaset

De este modo, han salido unas imágenes en las que se ve a Michael en la casa de ‘Grande Fratello’ en una actitud muy cariñosa con Cristian Imparato. Una de las escenas incluye abrazos en la cocina y, la más afectuosa, un beso en la boca que da Michael a Cristian en el jardín de la casa. Sin embargo, él siempre ha defendido su heterosexualidad.

Cabe destacar que, tras escuchar las palabras de Avilés, Albert salía corriendo dirección al confesionario. “Te lo juro por dios y por Isabel Pantoja si hace falta, si él me está utilizando, se me ha pasado ya”, decía Infante a sus compañeros.