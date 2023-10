José Antonio Avilés se confiesa como nunca en 'GH VIP': 'Consumía como un carretero'

Tres nuevos concursantes han entrado en la casa de 'GH VIP' para sustituir a Karina tras su abandono. Sin embargo, los tres también tienen la misión de revolucionar la casa para intentar mejorar las audiencias del reality. Se trata de Yiya del Guillén, Naomi Asensi y José Antonio Avilés, que han entrado en la casa mientras el público decide su futuro.

De este modo, en su noche de entrada, José Antonio Avilés ya la liaba antes de entrar a 'GH VIP'. El colaborador se negaba a entrar si le quitaban la ropa de marca de su maleta. Y es que en 'GH VIP' no pueden portar nada que lleve un logo, ya que podría ser publicidad encubierta.

Tras conocer que Avilés entraba en la casa de 'GH VIP', además, Laura Bozzo no reaccionaba de la mujer forma. "¿Eso es lo que va a venir aquí? ¿Un delincuente? Es un delincuente", decía. Por su parte, Carmen Alcayde estaba encantada de su entrada: "Quiero que este se quede porque este lo cuenta todo".

| Mediaset

Además, Avilés discutía con Yiya por también llamarle delincuente: "Hay cosas que no voy a tolerar y esos términos no. Yo no tengo humor mientras se falta el respeto. Tienes muchas formas de decir esas cosas sin decirme estafador", Avilés.

Tras la bronca, Laura Bozzo se acercaba a Avilés para pedirle disculpas por lo que había dicho minutos antes. "Lo siento, he hablado sin conocerte y ahora vamos a jugar", le decía la presentadora.

De este modo, Avilés aprovechaba para sincerarse como nunca antes: "Yo tuve una etapa que fue la peor de mi vida y se descubrió todo en televisión, porque salió todo. Desde entonces yo tengo una vida nueva, porque el principal problema que tenía es que tuve una etapa que consumía como un carretero y perdí los papeles de mi vida. Al final la recuperé y estoy aquí, porque vengo a vivir la experiencia y a jugar".

Por lo tanto, José Antonio Avilés ha confesado ante las cámaras de 'GH VIP' que fue adicto antes de su entrada a 'Supervivientes 2020'. Fue en este reality cuando salieron a la luz todas las estafas que había realizado aprovechando su posición como colaborador de televisión.