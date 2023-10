Susana critica el tamaño del miembro de Zeus en 'GH VIP': 'No noto nada'

Toda España ahora conoce el tamaño del miembro viril de Zeus Montiel. El joven se ha convertido en uno de los protagonistas de 'GH VIP' tras iniciar una relación con Susana Bianca. Hace tan solo unos días que se dieron su primer beso, pero la joven ya ha aireado por toda la casa, y en el confesionario, todas las intimidades de la relación.

Y es que, en una conversación con Jessica Bueno, Susana Bianca no dudó en hablar del miembro de Zeus Montiel. "El otro día nos estábamos besando súper apasionados, de mucha lengua, mucho tal y él encima se notaba que estaba cachondo", arrancaba la conversación.

"Ni siquiera con calzoncillo o con pantalón le veo paquete. ¿Sabes? No le veo nada, ni huevos... Me jodería tanto eso", añadía, haciendo referencia a que no le gustaría que Zeus tenga un pene pequeño.

Además, también ha explicado sus propias intimidades: "Hace un año fui a ver a un médico porque pensaba que era ninfómana. Yo siempre quería más y más. Iba a un mercado y veía calabacines o todo lo que fuera con esa forma me lo quería meter, era como una obsesión".

Sin embargo, Susana no dejaba ahí la conversación, y es que no dudaba en entrar al confesionario para criticar el tamaño del miembro de Zeus. "Para mí es muy importante el sexo, el fuego. Podemos a lo mejor de momento conectar en besos, pero yo no sé en lo demás porque no ha pasado, ni tampoco he notado sus partes", explicaba al súper.

"No sé el tamaño, no sé esas cosas. Yo no sé si es que él tiene mucho autocontrol o qué, pero yo no noto nada", añadía sin ningún tipo de pudor.

Además, también le criticaba por estar demasiado pendiente de ella: "Estar mal con alguien no me gusta. Me da pena Zeus porque está todo el día pendiente de mí, pero es que eso también me agobia".

Cabe destacar que, en plató, a la hermana de Zeus Montiel no le hacía ninguna gracia que Susana Bianca fuese hablando de esa forma de las intimidades de su hermano.