Telecinco prepara por sorpresa una edición 'All Stars' de 'Supervivientes'

Telecinco explotará al máximo 'Supervivientes' esta temporada. En plena emisión de 'GH DÚO', que está en su recta final, la cadena ya está calentando motores para el regreso del reality de supervivencia. Poco a poco está anunciando a sus concursantes ante el estreno previsto para el próximo mes de marzo, aunque no se trata de la única edición en producción de 'Supervivientes'.

Recordamos que Jorge Javier Vázquez se volverá a poner al frente de las galas de 'Supervivientes 2024'. En cuanto a los concursantes, están confirmados la presentadora de los 90 Arantxa del Sol, al empresario Javier Ungría, al rapero Arkano, la influencer Zayra Gutiérrez y la deportista Blanca Manchón.

| Mediaset

No obstante, según ha publicado en exclusiva verTele, Telecinco prepara una edición especial 'All Stars' para conmemorar sus 20 ediciones en Telecinco. Se trata de una temporada histórica que reunirá a los concursantes más exitosos, emblemáticos y recordados de toda la historia de 'Supervivientes'. Sin embargo, no habrá que esperar mucho para disfrutar de esta edición, ya que se emitirá una vez termine la de 2024, previsiblemente en junio y julio.

De este modo, el equipo de 'Supervivientes' se mantendrá en Honduras, enlazando la producción de las dos ediciones. Además, todo apunta a que se podría mantener el equipo de presentadores, formado por Jorge Javier Vázquez en las galas, Laura Madrueño desde Honduras y Carlos Sobera y Sandra Barneda en los debates. Aunque cabe destacar que lo normal sería que Barneda se trasladase a grabar 'La Isla de las Tentaciones' por esas fechas.

Con esta decisión, Telecinco intentará alargar al máximo uno de sus buques insignia, que, además, genera contenidos para todos sus programas diarios. 'Supervivientes' ha emitido hasta el momento 19 ediciones en Telecinco, dos primeras de anónimos en el 2000 y 2001 y otras diecisiete de famosos desde su regreso a la cadena en 2006.

| Mediaset

Esta edición 'All Stars' aún no habría arrancado su casting, pero podrá escoger entre 300 famosos que han participado a lo largo de la historia de 'Supervivientes'. Algunos ganadores como Olga Moreno, Sofía Suescun, Rosa Benito, Omar Montes o Nilo Manrique. También finalistas como Nacho Vidal, Yola Berrocal, Alba Carrillo, Ana María Aldón o Adara Molineto. Así como particiapntes históricos, que han dado mucho juego, como Raquel Bollo, Anabel Pantoja, Aída Nizar, Kiko Rivera, Amador Mohedano, Carlos Lozano, Kiko Matamoros...

Recordamos que 'Supervivientes' fue todo un éxito el año pasado, siendo el programa que mejor funcionó en Telecinco. Pese a perder casi tres puntos, el reality medió en sus galas un gran 17,5% de share y 1.617.000 espectadores. Además, subió en su final presentada por Carlos Sobera a un 19,7% de cuota y 1.634.000.