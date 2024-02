Avance de 'La Isla de las Tentaciones': Marieta se escapa de la villa en busca de Álex

Avance histórico en esta edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Tras la caída en la tentación de una de las chicas, 'La luz de la tentación' roja volverá a activarse en una de las villas con el encuentro bajo de las sábanas de un participante que traspasará todos los límites.

Los chicos, además, descubrirán en sus hogueras con Sandra Barneda qué ha pasado con sus novias. Muchos de ellos saldrán decepcionados y replanteándose el futuro de sus relaciones. Por su parte, una de las chicas tendrá que abandonar Villa Montaña durante 24 horas acompañada por su máxima tentación.

Por otra parte, una pareja volverá a verse en la 'Hoguera de confrontación'. Visionarán juntos las imágenes de lo que ha sucedido hasta la fecha en 'La isla de las tentaciones' y decidir qué camino tomar. Además, un participante podrá visionar durante diez minutos el directo de lo que está pasando en la otra villa.

Mediaset

Finalmente, Marieta perderá el control de una forma nunca antes vista y asaltará Villa Playa en busca de Álex, para sorpresa y conmoción de todos los presentes. Y es que Marieta sabía que Álex había traspasado todos los límites con Gabriela, pero las últimas imágenes de los encuentros sexuales de su novio con la soltera han terminado por hacerle perder los nervios del todo. Durante la hoguera, la joven arremetió contra la tablet de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'.

Con las imágenes de Álex y Gabriela, Marieta comprobó que su novio no solo seguía con Gabriela si no que sus encuentros se seguían repitiendo. "¡No! ¡No quiero ver esto! ¡No! ¡Quítame esto! ¡No lo voy a ver!", gritaba Marieta mientras sus compañeras intentaban contener su estallido de rabia e ira. "No lo voy a ver, no quiero saber de esto, por favor. ¡Qué poca vergüenza! Si el amor no es vengativo, ¿esto qué es? ¡Mi novio no me ha querido en su vida!", añadía Marieta al volverse a sentar con sus compañeras.

Recordamos que la última entrega de 'La Isla de las Tentaciones' lideró la noche con un 15,8% y 1.251.000 espectadores, duplicando a su competidor (7,2%). Creció hasta un destacado 19,1% en TC, donde también fue primera opción con más de 10 puntos de ventaja sobre la segunda. Además, también consiguió un espectacular 22,2% en menores de 55 años, también líder con más de 14 puntos de ventaja sobre la segunda.