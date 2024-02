La inesperada confesión de Lucía Sánchez en 'GH DÚO': 'Estoy embarazada'

Lucía Sánchez fue la primera concursante de 'GH DÚO' en descubrir que era finalista, pero ahora Mayka Rivera también se ha enterado. Sin embargo, las concursantes no se lo podían decir a nadie, ni siquiera lo podían comentar entre ellas. Ha sido entonces cuando han protagonizado un divertido momento en directo inventándose excusas surrealistas, como Lucía Sánchez un embarazo.

Lucía estaba en el confesionario de la casa cuando era descubierta 'in fraganti' comiéndose un montón de chucherías. Ese había sido su premio por haber guardado el secreto de que es finalista desde el pasado domingo. Cuando Mayka le preguntó por qué solo ella estaba teniendo ese privilegio, Lucía no dudo en inventarse que estaba embarazada.

| Mediaset

"Estoy embarazada y me dan comida por detrás. Cada vez que quiero me dan de todo, por eso me dices que me llaman tanto al confe, porque me dan lo que pido", le explicaba Lucía Sánchez a su compañera. "Del espíritu santo", reaccionaba inicialmente Mayka, aunque acababa creyéndoselo.

"No quería decirlo, pero ya que me habéis traído a Mayka le he tenido que decir que, como muchas veces dice que me llaman mucho al confe, me estáis dando antojos y comida por detrás porque estoy embarazada", le explicaba Lucía Sánchez. "¡Bravo! Se lo has contado por fin, has compartido tu secreto más preciado", reaccionaba Ion Aramendi, dándole más veracidad a la situación.

"Sí que tenías la barriguita así hinchada, pero...", reaccionaba Mayka ante las risas de todos. "¿Es en serio? Pues enhorabuena", añadía, abrazando a su compañera.

| Mediaset

Minutos más tarde, Ion Aramendi entraba en el confesionario de 'GH DÚO' y se descubría toda la verdad: "Podéis compartir ese secreto, pero solo con vosotras mismas. Vais a tener que volver a la casa, pero si alguien sospecha inventaos lo que haga falta, aunque sea disparatado y absurdo. Quizás un embarazo ha sido ir más allá...", le decía Ion Aramendi. "¡Dice que tengo barriga", reaccionaba Lucía Sánchez ahora que se sabía la verdad.

En el caso de que sus compañeros descubran que son finalistas de 'GH DÚO', las chuches se acabarán.