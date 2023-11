Susana saca a la luz la verdad de su relación con Zeus: ¿se conocieron hace diez años?

Tras muchos rumores, Susana Bianca ha aclarado toda la verdad sobre su relación con Zeus Montiel previa a ' GH VIP '. Recordamos que salió a la luz una imagen donde la pareja coincidía en 2013, en un evento al que él acudió como invitado y ella era una azafata. En la imagen, Susana Bianca posaba junto al hijo de Sara Montiel, por lo que muchos dijeron que su relación podría ser una estrategia planeada desde el exterior.

Tan solo unos días después de ser expulsada, por segunda vez, de la casa de 'GH VIP', Susana Bianca ha querido desmentir todos los rumores. A través de sus redes sociales, ha dejado claro que no se conocían de antes del reality.

"Un tema que quiero aclarar, que me hizo bastante gracia y me quedé en shock cuando lo vi. Estoy segura qué a Zeus le pasará lo mismo. Lo mismo le pasó a mi amiga, la que sale conmigo en el photocall, cuando se enteró y vio la foto", empezaba diciendo Susana Bianca.

De este modo, ha desmentido conocerse de antes: "Yo no conozco a Zeus hace diez años. Trabajaba de azafata en un photocall, pasaban 300 personas por ahí, posaban y se iban. Yo no hablaba con ellos y no sabía quién eran la mitad de ellos".

"Zeus va a flipar con la foto porque es alucinante. Nosotros en la casa hablábamos a veces de amigos en común y decíamos que cómo podía ser que no hubiésemos coincidido, que no nos conociéramos, que seguro que tarde o temprano nos hubiéramos acabado conociendo... Pero no, no lo conocía y he flipado cuando he visto eso", concluía Susana Bianca tras 'GH VIP'.

Recordamos que, en el debate, Susana Bianca explicó los inicios de su relación con Zeus Montiel en la casa de ' GH VIP ': "Para mí en todo momento era una amistad. Era una persona con la que yo conecté, intenté que se abriera… Conectamos desde el principio independientemente de lo que piense todo el mundo. Para mí era real, yo lo tenía claro y lo veía simplemente como un apoyo".