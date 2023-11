Pilar Llori desvela en 'GH VIP' la verdad de la relación de Jessica Bueno con su novio

La relación entre Jessica y Luitingo está en boca de todos en ' GH VIP '. Algunos creen que se trata de una simple amistad, pero otros apuntan a que Jessica no está siendo sincera y podría sentir algo más por Luitingo. Sin embargo, ha sido Pilar Llori la que ha desvelado una conversación con Jessica Bueno que ha hecho saltar todas las alarmas en la casa de 'GH VIP'.

Cabe destacar que Jessica Bueno pagó 5.000 euros para que Luitingo volviese como concursante de pleno derecho a la casa de 'GH VIP'. Lo hizo después de ser expulsado por la audiencia con un gran porcentaje y no conseguir ser el más votado de la repesca. Una decisión que ha aumentado los rumores sobre la relación entre los concursantes.

| Mediaset

"Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo… y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó", desveló Pilar sobre la relación de Jessica con su novio, Pablo.

Mientras tanto, en plató, Ion Aramendi ha querido conocer la opinión al respecto de Susana, defensora y tía de Jessica. "Lo desconocía, Jessica lleva poco tiempo con Pablo y tampoco tengo mucha relación. Lo habré visto tres o cuatro veces y me gustaría hablar lo justo de Pablo porque no tengo su permiso para hablar de él", explicaba la defensora.

| Mediaset

Respecto a si cree que la relación entre su sobrina y Luitingo podría ir a más, la tía de Jessica ha sido muy clara. "Yo he estado hablando con Susana y me dice que no se ve igual. Yo lo vuelvo a reiterar y yo sé que ahí no va a pasar nada", añadía.

Recordamos que Pilar Llori ha sido la más perjudicada tras el regreso de Luitingo a la casa: "¡Qué rabia tengo dios mío de mi vida!". "¡Qué asco más grande! No quiero estar aquí más respirando el mismo aire que él. Es un zasca tras otro zasca. Se van a liar. ¿Me tengo que tragar yo eso? Que diga que le gusta Jessica. Encima quedando de buena siempre, es una mosquita muerta", decía Pilar en 'GH VIP'.