Jessica Bueno se confiesa ante Luitingo en una conversación bajo la luna en 'GH VIP'

La relación entre Jessica Bueno y Luitingo sigue avanzando en la casa de ' GH VIP '. Pese a ser expulsado y no conseguir el apoyo del público en la repesca, Bueno decidió pagar 5.000 euros del premio final para que el cantante volviese a la casa. Una decisión que ha generado polémica y que hace más grandes los rumores sobre los sentimientos de Jessica Bueno sobre Luitingo.

De este modo, en la noche del viernes al sábado, los concursantes han compartido unas horas de confesiones bajo la luna, tapados con una manta en el jardín. "Me han preguntado en el confe cómo hubiese actuado si sintiese algo por ti y he dicho que no me lo hubiera permitido nada por la persona que hay fuera, por mi niño y mi familia. Jamás pasaría un límite... He dicho que tú haces bromas, pero son si maldad", le contaba Jessica Bueno a Luitingo.

"Nos queremos y eso es lo importante", le contestaba él. Y es que Jessica ha asegurado que le gustaría llegar a la final con la gente a la que quiere: "Es que si no, es muy duro", añadía. Además, la pareja ha hablado sobre la futura salida de Jessica Bueno de la casa, asegurando que le "va a tocar torear en las entrevistas". La modelo repite que dentro de la casa de 'GH VIP' "todo es muy surrealista" y aseguraba que "ahora mismo no sería capaz de pensar" como en su vida ordinaria.

| Mediaset

Jessica Bueno también ha asegurado que le chocaron mucho los vídeos en los que aparecía muy acaramelada junto a Luitingo. "¿Pero qué te pensabas, qué te estaban grabando las cámaras de Canal Sur? ¿Qué nos iban a sacar separados?", reaccionaba él. "No pensaba que le iban a dar tanta importancia, no es como para que se vea algo romántico", se justificaba ella.

"¿Pero tú te ves cuando tú hablas?", retomaba Luitingo la conversación, haciendo referencia posiblemente a su cara de enamorada. "Sí, digo que te quiero mucho", soltaba ella. "Sí, yo también te quiero mucho", sentenciaba él.

"Me siento muy bien tranquila y feliz, quiero verlo como que estamos super bien los dos y no quiero verlo de otra manera", añadía Jessica Bueno. "A mí me encanta estar contigo ¿Qué hago? Yo creo que a ti te pasa lo mismo, pero yo soy más directo", eran las palabras de Luitingo. Ha sido entonces cuando ella ha asegurado que en la casa de 'GH VIP' se "magnifica" todo.

| Mediaset

Además, Jessica Bueno intentaba ser cautelosa con sus palabras de cariño hacia Luitigo: "Tú a mí me das un sentimiento de hogar. No quiero que con el cariño que nos tenemos nos hagamos daños, aquí estamos en una burbuja y fuera está la realidad de la vida. Yo solo te quiero ver como un amigo".

"Tú me haces bien, cuando te veo llorar me entran ganas de llorar, yo aquí soy lo que soy y si lloro viéndote la cara es que lo siento así. Soy consciente del acercamiento que tenemos y es recíproco y por eso con lo del baile me puse triste. Porque en realidad era por reírnos, estar juntos y para que lo pases bien", concluía Luitingo en una conversación que se alargó hasta las cinco de la madrugada.