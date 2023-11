Naomi acusa de tongo a 'GH VIP' por lo que ha hecho con Jessica Bueno y Luitingo

Naomi Asensi ha decidido no callarse y levantar la voz contra la organización de ' GH VIP ' tras lo ocurrido en la última gala. El reality se ha vuelto a cargar todas las normas del formato y ha decidido darle una tercera oportunidad a Luitingo, tras ser expulsado y no conseguir la repesca contra Pilar. Algo que ha hecho enfadar a la audiencia de 'GH VIP'.

Y es que 'GH VIP' le dio la posibilidad a Jessica Bueno a pagar 5.000 euros para que volviese Luitingo. "Es lo que sentía en ese momento, he sido egoísta, he pensado en él y en mí, pero quiero disfrutar del tiempo que esté aquí", decía Jessica Bueno.

De este modo, este giro de 'GH VIP' ha generado multitud de criticas en la casa. "¡Bravo! 80.100 euros menos para la ganadora", eran las palabras de Laura Bozzo, ya que Jessica Bueno ha sido la que más dinero ha gastado del premio final. Por su parte, Pilar Llori no se podía creer el tener que convivir dos semanas más con Luitingo.

Minutos más tarde, una vez finalizada la gala de 'GH VIP', Naomi Asensi acusaba de tongo al programa. "Y si Jessica se va, llaman a Luitingo y que pague 5€ y vuelve... O sea, me refiero, esa trama se queda ahí hasta que se líen", decía.

Por lo tanto, la casa de 'GH VIP' está completamente en contra de lo que ha hecho la organización para salvar a Luitingo. Se trata de la tercera oportunidad que le han dado al cantante, tras ser expulsado por la audiencia. Sin embargo, desde la casa han detectado que la organización quiere mantener a toda costa la trama entre Jessica Bueno y Luitingo.

Susana Bianca, última expulsada de 'GH VIP'

Esta ronda de nominaciones ha sucedido tras la salida de Susana Bianca con un 77%: "No entiendo este porcentaje tan alto, no me quiero imaginar todo lo que habré dicho esta semana. No soy una persona negativa, pero soy humana, y hay que estar aquí para saber lo que vivimos. Entiendo que hay gente que te entienda y otra no, algunos te van a querer y otros te van a odiar".

"Lo que he llevado mal es que en ningún momento me he dado cuenta de que he estado en un concurso. Nunca he dicho que no he hecho nada mal, porque soy persona y me equivoco. Cuando digo que para mí he hecho un buen concurso, porque independientemente de que guste o no, he hecho siempre lo que he sentido. Nunca he hecho nada que no haya sentido en el corazón", añadía.