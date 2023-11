Jessica Bueno sentencia su futuro en 'GH VIP' y pierde la victoria por lo que ha hecho

Jessica Bueno ha vivido una de sus galas más complicadas de ' GH VIP ', que ha culminado con su pérdida de la victoria. La concursante tan solo hace que perder a apoyos en la casa de Guadalix de la Sierra. La audiencia no está apoyando a sus amigos y ve semana tras semana como sus pilares abandonan la casa.

Lo que se esperaba como una de las despedidas más dolorosas de la edición ha terminado siendo un caramelo envenenado para Jessica Bueno. Por segunda ocasión, el público decidía que Luitingo no merecía continuar en 'GH VIP'. Sin embargo, Jessica Bueno lo ha cambiado todo con una decisión con la que ha sentenciado su futuro.

Y es que Luitingo perdía contra Pilar Llori en la repesca. "Voy a echar de menos principalmente a Jessica, pero también a mi Michael y mi Zeus", decía el joven mientras se despedía de la audiencia.

"Primeramente quiero decir que, aparte de la conexión, lo bien que me llevo con ella y lo bien que me ha hecho sentir, se merece lo mejor. Ojalá gane, le vaya muy bien la vida, porque es una persona que me ha hecho siempre bien. Me ha dado muchos consejos porque me ha apoyado siempre y fuera voy a estar con ella", añadía el concursante.

No obstante, no quería adelantar el futuro de su relación con Jessica Bueno: "No tengo derecho a hablar de eso porque no está ella delante. Lo que tenga que ser será, pero con tener una amistad y ser su amigo especial estoy bien. No puedo predecir el futuro".

Además, Luitingo afirmaba que no se arrepiente de nada. "He disfrutado de lo que tenía que disfrutar, el concurso ha venido así, todo pasa por algo. Confío en dios, porque me manda las cosas cuando me tiene que mandar y adelante", decía el cantante.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Jessica Bueno iba a tener la oportunidad de pagar 5.000 euros por el regreso de Luitingo a 'GH VIP' por tercera ocasión. "Si fuera por mí lo haría, para vivir mi concurso más feliz y contenta, porque me he quedado sola", empezaba diciendo la concursante en el confesionario del reality. Un discurso que ha terminado con la confirmación de que aceptaba pagar el dinero por el regreso de Luitingo.

"Estoy contento por mí, pero si hubiera dicho que no, hubiera seguido igual para mí", decía Luitingo al enterarse. Minutos más tarde, los dos concursantes se fundían en un abrazo en su regreso a la casa. "Es lo que sentía en ese momento, he sido egoísta, he pensado en él y en mí, pero quiero disfrutar del tiempo que esté aquí", justificaba Jessica Bueno su decisión.

Cabe destacar, además, que todas las reacciones han sido positivas. "¡Bravo! 80.100 euros menos para la ganadora", eran las palabras de Laura Bozzo, ya que Jessica Bueno ha sido la que más dinero ha gastado del premio final. Por su parte, Pilar Llori no se podía creer el tener que convivir dos semanas más con Luitingo.