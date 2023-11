Michael, Zeus, Carmen, Laura Bozzo y Noemi, novenos nominados de 'GH VIP'

'GH VIP' ya ha vivido sus novenas nominaciones este jueves 16 de noviembre. Los fans del reality están de celebración tras el regreso de esta mítica ceremonia, que ha dejado en la palestra a cuatro nuevos famosos. En esta ocasión, ha cambiado la dinámica de las nominaciones y han obtenido diferentes puntos en función de los pasteles que quisieran comer.

Las nominaciones han sido tras la expulsión de Susana Bianca con un 77% de los votos de la audiencia de ' GH VIP '. Además, todo ha sucedido durante la gala que Pilar Llori ha ganado a Luitingo en la repesca

Así han sido las nominaciones:

Laura Bozzo : Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (3) y Zeus Montiel (3)

: Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (3) y Zeus Montiel (3) Carmen Alcayde : Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (3) y Zeus Montiel (3)

: Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (3) y Zeus Montiel (3) Naomi Asensi : Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (3) y Zeus Montiel (3)

: Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (3) y Zeus Montiel (3) Michael Terlizzi : Naomi Asensi (2), Carmen Alcayde (1) y Laura Bozzo (1)

: Naomi Asensi (2), Carmen Alcayde (1) y Laura Bozzo (1) Jessica Bueno : Laura Bozzo (2), Carmen Alcayde (2) y Naomi Asensi (1)

: Laura Bozzo (2), Carmen Alcayde (2) y Naomi Asensi (1) Zeus Montiel: Laura Bozzo (1), Carmen Alcayde (1) y Naomi Asensi (1)

Así han quedado los puntos:

Michael Terlizzi : 8

: 8 Zeus Montiel : 8

: 8 Jessica Bueno : 8

: 8 Carmen Alcayde: 4

4 Laura Bozzo: 4

4 Naomi Asensi: 4

Por lo tanto, todos han salido nominados en 'GH VIP'. Sin embargo, Zeus Montiel ha tenido la posibilidad de sacar a uno de la lista, dejando fuera a Jessica Bueno. Finalmente, Michael Terlizzi, Zeus Montiel, Carmen Alcayde, Laura Bozzo y Noemi Asensi son los nominados definitivos.

Susana Bianca, última expulsada de 'GH VIP'

Esta ronda de nominaciones ha sucedido tras la salida de Susana Bianca con un 77%: "No entiendo este porcentaje tan alto, no me quiero imaginar todo lo que habré dicho esta semana. No soy una persona negativa, pero soy humana, y hay que estar aquí para saber lo que vivimos. Entiendo que hay gente que te entienda y otra no, algunos te van a querer y otros te van a odiar".

"Lo que he llevado mal es que en ningún momento me he dado cuenta de que he estado en un concurso. Nunca he dicho que no he hecho nada mal, porque soy persona y me equivoco. Cuando digo que para mí he hecho un buen concurso, porque independientemente de que guste o no, he hecho siempre lo que he sentido. Nunca he hecho nada que no haya sentido en el corazón", añadía