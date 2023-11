La audiencia de 'GH VIP' expulsa por segunda vez a Susana: 'He hecho un buen concurso'

Susana Bianca ha sido expulsada de la casa de 'GH VIP' por segunda ocasión. Después de ser la más votada por la audiencia, pero ser rescatada por Zeus Montiel al pagar 25.000 euros, el público del reality no ha comprado su juego. Susana ha sido expulsada por el 77% de los votos frente a Michael Terlizzi, dejando a su pareja solo en la casa.

Recordamos que Laura Bozzo fue la primera salvada el domingo, mientras que Carmen Alcayde consiguió salir de la lista el miércoles. Una expulsión que ha ocurrido durante la novena gala de ' GH VIP ', en la que también se ha decidido la repesca entre Luitingo y Pilar.

"Me siento encantado, muchas gracias a toda España, no tengo palabras", decía Michael Terlizzi tras conocer la decisión de la audiencia.

| Mediaset

Por su parte, Susana se despedía de la casa de 'GH VIP': "No entiendo este porcentaje tan alto, no me quiero imaginar todo lo que habré dicho esta semana. No soy una persona negativa, pero soy humana, y hay que estar aquí para saber lo que vivimos. Entiendo que hay gente que te entienda y otra no, algunos te van a querer y otros te van a odiar".

Muchos espectadores no han comprado su reality por su trato a Zeus Montiel, ya que consideran que le ha quitado toda la personalidad al joven y nunca le deja hablar. Además, también ha ido aireando sus intimidades por la casa, junto al resto de compañeros. Finalmente, la audiencia tampoco ha comprado el "yoísmo" de Susana Bianca, que siempre intentaba ser la protagonista de todas las tramas.

| Mediaset

"Lo que he llevado mal es que en ningún momento me he dado cuenta de que he estado en un concurso. Nunca he dicho que no he hecho nada mal, porque soy persona y me equivoco. Cuando digo que para mí he hecho un buen concurso, porque independientemente de que guste o no, he hecho siempre lo que he sentido. Nunca he hecho nada que no haya sentido en el corazón", añadía.

Además, Zeus se rompía a llorar tras conocer la expulsión: "No estoy bien, se me ha ido una parte muy importante de la casa. Ha hecho que brille con luz propia y que crezca. Sé me va mi cimiento, mi pilar, y aunque sé que la voy a ver fuera, la voy a echar mucho de menos. Me tengo que despedir de un ser querido, que es mi pareja, y es muy duro para mí".