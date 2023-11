Luitingo hace pasar a Jessica Bueno la peor de las vergüenzas en 'GH VIP'

Luitingo la sigue liando en la casa de 'GH VIP' y esta vez ha provocado que Jessica Bueno pase la peor de las vergüenzas. Y es que el joven escribió una carta a la concursante, que venía acompañada de un regalo. Nadie ha entendido que Luitingo escribiese la carta, ya que se lo podría haber dicho todo a la cara, pero Jessica Bueno la ha leído en el confesionario de ' GH VIP '.

"Cada cierto tiempo en esta bonita y difícil vida nacen personas especiales: tuviste la suerte de ser una de ellas. Te mereces toda la vida del mundo, toda la felicidad del mundo, todos los momentos bonitos del mundo. Tu carisma y su esencia tienen un valor incalculable", empezaba la cata.

"Ya sabes, sé tú misma, sé feliz y vive como te dé la real gana, que de verdad te lo mereces. Aquí un detalle y una carta de una persona que estará agradecido de por vida de haberte conocido. Gracias por todo, te quiere, Luitingo ¡Vive y disfruta!", concluía.

| Mediaset

De este modo, Luitingo le regalaba a Jessica Bueno un perfume, lo que nadie esperaba es que fuese el mismo que lleva Pilar Llori. "¡Es mi perfume! ¡Por favor que me parto! No me lo puedo creer, es el que echo en el cojín rosa", se levantaba corriendo la joven tras verlo. En ese momento, Jessica Bueno, con cara de vergüenza, le quitaba hierro al asunto diciendo que no pasaba nada, al igual que Carmen Alcayde, que tildaba lo que acababa de pasar como una "coincidencia".

Esto ha generado reacciones en la casa, ya que Laura Bozzo no ha podido entender que le regale el mismo perfume que el de la ex.

Además, fuera también han reaccionado, como Anabel Pantoja, que no ha podido reprimir la risa: "Si tienes un mal día mira el de Luitingo", comentaba en sus stories. "Yo ya sabía que ella no huele, vamos que no tiene olfato, pero es que encima es el perfume de Pilar. ¡Hoy ha estado todo sembrado! Me he reído muchísimo".