Laura Bozzo anuncia la guerra contra Luitingo en 'GH VIP': 'Es escoria y basura'

La historia entre Pilar Llori y Luitingo, con Jessica Bueno en medio, sigue dando mucho que hablar en la casa de ' GH VIP '. La que fuese pareja en Guadalix de la Sierra ha vuelto al reality tras estar entre los más votados en la repesca, junto a Albert. Sin embargo, tras conocer todo lo que ha ocurrido fuera de la casa, Laura Bozzo no ha dudado en despellejar a Luitingo, al que le ha llamado "desgraciado".

"¿Cómo me traen a un desgraciado a vivir conmigo? Esto es crónica de una muerte anunciada. Tres mujeres en un mes, esto me parece repugnante, porque es escoria, es basura, gente que no tiene moral ni principios. Es gente contra la que he luchado toda la vida", estallaba Laura Bozzo en el confesionario de 'GH VIP'.

"Laura Bozzo viviendo en una misma casa con un desgraciado, tengo que pedir paciencia, porque esto va a acabar más. Definitivamente es un desgraciado, un tipo que jugó con una mujer. Hasta la última sangre que me quede en el cuerpo la voy a seguir luchando por las mujeres, lo siento", añadía la presentadora.

Además, no ha dudado en declararle la guerra a Luitingo: "Juro que este tipo de hombre va a pagar caro lo que ha hecho, estando con tres mujeres en el mes. Va a aprender lo que es un hombre".

De este modo, Laura Bozzo se ha posicionado sin dudarlo al lado de Pilar Llori: "A mí no me interesa escuchar su versión. Lo que yo he escuchado de Pilar me basta y me sobra. No hay nada que pueda justificar una humillación pública delante de toda España, después de todo lo que arriesgó Pilar por él", decía, recordando que Pilar dejó a su novio.

"Toda la vida he luchado por este tipo de tipos: Pilar ha estado con un desgraciado", sentenciaba Laura Bozzo. Además, ha asegurado que no va a poder aguantarse: "Que yo me pueda controlar va a ser muy duro. Toda la gente que me conoce sabe que esto va a terminar en un drama".

"Titular en América: Laura Bozzo convive con desgraciados. No conocéis lo que hago con los desgraciados. América entera debe estar esperando que voy a hacer con él", concluía, asegurando que muy pronto habrá una guerra contra Luitingo en 'GH VIP'.