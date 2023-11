Bronca brutal entre Pilar y Luitingo en 'GH VIP': Jessica Bueno sale mal parada

Tras su entrada a la casa por la repesca, Pilar Llori y Luitingo han protagonizado varios enfrentamientos en 'GH VIP'. Los que se convirtieron en una de las parejas más polémicas del reality no se soportan más. Así lo ha demostrado en ' GH VIP ', cuando Pilar le ha dejado muy claras las cosas a Luitingo.

Pilar Llori cansada del cantante, le ha recriminado su actitud. "Siempre con la educación y el respeto y a mí no me dices ni hola, ni me miras a la cara ¿eso es educación?", le decía la joven. Luitingo, ante las acusaciones le ha contestado que ella no le saludó ni a él ni a su padre en los pasillos de Telecinco .

Tras sus palabras, Pilar ha estallado: "Qué quieres, que te mire a la cara cuando sacas un comunicado, si me tienes bloqueada de todos lados ¿por qué me has bloqueado?".

En mitad de la discusión, Luitingo ha acusado a Pilar de "haberle acosado". La joven, con la boca abierta, le ha respondido sin miramientos: "Acosarme tú en el hotel que yo no quería hacer nada contigo y te pusiste muy pesado. El carpetitas eres hijo".

"Luego eres el primero que me habla de Jessica Bueno y ahora vienes de enamorado, por favor, que ridículo más grande. Echándole la culpa a Jessi diciendo ‘si yo le toco a Jessi bajo las sábanas y no se quita, es ella la que tiene novio’. El respeto que tienes a las personas en general, a las mujeres y a los hombres, que eres un crío de 14 años", le gritaba Pilar a Luitingo.

Por su parte, Jessica, que estaba escuchando todo sentada en la cocina de 'GH VIP', le ha preguntado a Luitingo si es cierto lo que ha dicho Pilar. Él se hacía el loco con el tema hasta que Pilar se dirigió a ella y le ha confirmado que sí. Además, también le ha explicado que también se lo dijo a Laura.

De este modo, los dos se han liado a discutir durante un rato y Pilar, enfadada ha increpado al que fue su ex. "Has venido a limpiar tu imagen y a intentar joderle la vida a otra. Ridículo que eres un ridículo", le ha dicho.

Cabe destacar que Luitingo, Pilar Llori y Albert Infante volvieron a entrar en la casa de 'GH VIP' el jueves para luchar por dos sitios en la repesca. Todo apunta a que Luitingo será el que no tenga la oportunidad, ya que fue el menos votado durante la gala. El más votado de la noche fue Albert, seguido de Pilar.