El bajón físico de Zeus en 'GH VIP' que todos comentan: así ha cambiado

La vida de Zeus Montiel ha cambiado mucho desde su entrada en ' GH VIP ' hace menos de dos meses. El joven, que está pasando muy desapercibido en la convivencia de la casa, ha empezado una relación con Susana Bianca en el reality. Su momento más señalado fue cuando decidió pagar 25.000 euros del premio final para conseguir que su novia volviese a 'GH VIP' tras ser expulsada por la audiencia.

Sin embargo, Zeus Montiel no está pasando por su mejor momento en 'GH VIP'. El joven asegura que no tiene ganas de nada, pese a que sus compañeros le intentan animar en todo momento. Además, muchos también le señalan de no tener personalidad, al ir siempre detrás de Susana Bianca y cambiar de opinión en función de lo que dice su novia.

En las últimas horas, además, los espectadores de 'GH VIP' han destacado el gran cambio físico de Zeus Montiel en los últimos meses. Y es que su aspecto físico también refleja su situación anímica. Mientras que entró musculado y sonriente, ahora se le nota desmejorado, también teniendo en cuenta que tiene la barba muy poblada.

De hecho, muchos en redes sociales bromean con que parece que Zeus Montiel haya participado en ' Supervivientes ' en vez de en 'GH VIP'. Y es que al principio siempre estaba sonriente y haciendo ejercicio en el gimnasio, cuando ahora se pasa el día tirado en la cama junto a Susana Bianca.

En cuanto a su relación con Susana Bianca, va por muy buen camino y ya han hablado de su futuro tras 'GH VIP': "Cada día te quiero más. Te amo muchísimo, me siento muy afortunado y quiero que seas la mujer más feliz del mundo", decía Zeus Montiel. Además, la joven le preguntaba si iban a tener hijos, algo que Zeus respondía que "me encantaría".

Además, Zeus le ha dicho a Susana que los jueves, cada vez que se salva, le quiere más: "Te lo digo de verdad, no sabes lo que yo siento por ti...". Por su parte, Susana se ha alegrado de que sigan así y le ha recordado cuando pagó para que volviese a 'GH VIP': "Te lo mereces, ojalá que podamos llegar lejos".