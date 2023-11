Así ha sido el reencuentro entre Pilar y Jessica Bueno en 'GH VIP': 'Viene a joderte'

Pilar Llori ha vuelto a la casa de 'GH VIP' como una de las candidatas en convertirse en la repescada. El reality le cambió la vida, al dejar a su novio por Luitingo, que luego la dejó a ella en un tenso encuentro en directo, asegurando que ahora tenía sentimientos por Jessica Bueno. Al volver a la casa, Pilar ha tenido la oportunidad de verse las caras con Jessica Bueno, a la que ha plantado cara y le ha dejado las cosas muy claras.

De este modo, Pilar le dejaba claro desde el principio que tenía ganas de hablar con ella: "Supongo que te has enterado por el tweet que te pusieron que Luitingo y yo ya no estamos juntos. Te quería preguntar si te puedes imaginar por qué...".

"Te está liando una tu 'hermanito' hija", añadía la candidata a la repesca. Pilar le ha contado que estaba "totalmente cegada" pero que cuando salió Luitingo llegó a la gala y dijo "que tiene sentimientos por ti, que le encanta estar contigo". Unas palabras que Jessica Bueno no podía creer.

| Mediaset

Jessica ha querido dejar claro que tan solo son amigos, pero Pilar le ha aclarado que la versión de Luitingo era muy distinta. "A raíz de eso lo he pasado fatal, no te lo puedes ni imaginar, y te quería decir que por tu parte creo que no has empatizado lo que pensaba que ibas a empatizar. Los vídeos los ha visto España enteros", añadía.

Además, Pilar le ha desvelado a Jessica Bueno que Luitingo le ha dicho cosas que ponían en entredicho la relación que tiene Jessica fuera con su novio. También le ha dicho Pilar que había visto vídeos en donde le había llamado "celosa e insegura".

Por último y conforme la conversación se iba encendiendo, PIlar le ha dicho que Luitingo se ha dedicado a decirle a todo el entorno de Jessica que la quiere mucho para ser repescado en ' GH VIP '. "Me jodió a mí y ahora viene a joderte a ti también, es un desgraciado de los que nunca me podría imaginar. Ha sido muy fuerte".

| Mediaset

"No quiero que piense que le haya podido faltar el respeto, porque para mí es lo más importante", decía Jessica Bueno en 'GH VIP'. Además, tenía palabras para Luitingo: "Para mí aquí era un gran apoyo, como mi familia, me hacía feliz aquí dentro. Siento que ya no voy a poder tener eso con él".