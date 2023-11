Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Michael y Susana, octavos nominados de 'GH VIP'

'GH VIP' ya ha vivido sus octavas nominaciones este jueves 9 de noviembre. Los fans del reality están de celebración tras el regreso de esta mítica ceremonia, que ha dejado en la palestra a cuatro nuevos famosos. Como es habitual en ' GH VIP ', los concursantes han podido votar con 3, 2 y 1 punto a sus compañeros en unas nominaciones a la cara.

Las nominaciones han sido tras la expulsión de José Antonio Avilés con un 85% de los votos de la audiencia de 'GH VIP'. Además, todo ha sucedido durante la gala que ha dado el pistoletazo de salida a la repesca, que ha permitido el regreso de Albert Infante a la casa.

Así han sido las nominaciones:

Laura Bozzo : Susana Bianca (3), Michael Terlizzi (2) y Zeus Montiel (1)

: Susana Bianca (3), Michael Terlizzi (2) y Zeus Montiel (1) Carmen Alcayde : Susana Bianca (3), Michael Terlizzi (2) y Zeus Montiel (1)

: Susana Bianca (3), Michael Terlizzi (2) y Zeus Montiel (1) Michael Terlizzi : Naomi Asensi (3), Carmen Alcayde (2) y Laura Bozzo (1)

: Naomi Asensi (3), Carmen Alcayde (2) y Laura Bozzo (1) Jessica Bueno : Laura Bozzo (3), Carmen Alcayde (2) y Naomi Asensi (1)

: Laura Bozzo (3), Carmen Alcayde (2) y Naomi Asensi (1) Zeus Montiel : Laura Bozzo (3), Carmen Alcayde (2) y Naomi Asensi (1)

: Laura Bozzo (3), Carmen Alcayde (2) y Naomi Asensi (1) Susana Bianca : Michael Terlizzi (3), Carmen Alcayde (2) y Laura Bozzo (1)

: Michael Terlizzi (3), Carmen Alcayde (2) y Laura Bozzo (1) Naomi Asensi: Michael Terlizzi (3), Susana Bianca (2) y Zeus Montiel (1)

Así han quedado los puntos:

Michael Terlizzi : 10

: 10 Carmen Alcayde: 8

8 Laura Bozzo: 8

8 Susana Bianca: 8

8 Naomi Asensi : 5

: 5 Zeus Montiel : 3

: 3 Jessica Bueno: 0

Por lo tanto, Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Michael Terlizzi y Susana Bianca son los octavos nominados de 'GH VIP'. En esta ocasión, no ha habido ningún poder para cambiar la lista, por lo que han sido los definitivos.

Avilés, último expulsado de 'GH VIP'

| Mediaset

José Antonio Avilés ha sido el último expulsado de 'GH VIP' con un 85% de los votos, batiendo el record de temporada. "He venido aquí a jugar y sabía que me podía ir en cualquier momento. Está claro que mi concurso no le ha gustado a la gente, pero me lo intento tomar lo mejor que puedo. Lo asumo, mi forma de ser no le gusta a la gente, y lo habré cagado, porque no me gusta verme así en los vídeos".

"Me he quedado en shock con el 85%. Llevaba muchos días diciendo que si me llevaba el récord, pero no me lo esperaba. Necesito ver a alguien diferente", explicaba Avilés antes de abandonar la casa.