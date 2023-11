La audiencia da una patada a Avilés: es expulsado con récord histórico de 'GH VIP'

La casa de ' GH VIP ' tiene a un concursante menos tras una expulsión histórica. Los dos bandos, más divididos que nuncas, se batían en un duelo para conocer su fuerte. Carmen Alcayde, en representación de la habitación naranja, y José Antonio Avilés, en representación de la azul, se han enfrentado en la cara de expulsión de 'GH VIP'.

La semana empezaba también con Laura Bozzo nominada, que se salvaba el domingo, mientras que Michael Terlizzi salía de la lista el martes. Una vez llegado el jueves, los porcentajes eran un 85% vs 15%, algo que provocó desesperación en la sala de expulsión de 'GH VIP'.

| Mediaset

"No quiero ir a plató ¿Hay alguna cláusula? ¿Cómo voy a volver a llevar al colegio a mis hijos con ese porcentaje?. Siempre he pensado que un 70% podría llevarlo bien, al menos ha votado mi familia para salvarme, pero un 85% es demasiado", decía Carmen Alcayde.

Finalmente, Marta Flich anunciaba que José Antonio Avilés era el expulsado con ese gran porcentaje, batiendo el reto de expulsión. Sin embargo, no consigue el récord de España, que lo mantiene Nagore Robles . "Voy a remontar, yo pensaba que no iba a volver a ir a por mis hijos, él tiene 28 años, tiene toda la vida para remontar, yo no", añadía Alcayde.

De este modo, Avilés valoraba su expulsión de 'GH VIP' con ese gran porcentaje: "He venido aquí a jugar y sabía que me podía ir en cualquier momento. Está claro que mi concurso no le ha gustado a la gente, pero me lo intento tomar lo mejor que puedo. Lo asumo, mi forma de ser no le gusta a la gente, y lo habré cagado, porque no me gusta verme así en los vídeos".

| Mediaset

"Me he quedado en shock con el 85%. Llevaba muchos días diciendo que si me llevaba el récord, pero no me lo esperaba. Necesito ver a alguien diferente", explicaba Avilés, minutos antes de conocer que puede optar a la repesca.

Pese a que el programa se lo ha ofrecido, José Antonio Avilés ha rechazado participar en la repesca de 'GH VIP'.