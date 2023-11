Vota: ¿Quién quieres que sea el repescado de 'GH VIP 8'?

La repesca de 'GH VIP' ya ha dado comienzo. A lo largo de la novena gala, Marta Flich ha anunciado que todos los concursantes expulsados por la audiencia optan a ser repescado. Son Albert Infante, Luitingo, Pilar Llori, Marta Castro, Luca Dazi o Sol Macaluso, que han vuelto a la casa para conocer la decisión del público de ' GH VIP '.

De este modo, quedan fuera del proceso de repesca Álex Caniggia y Gustavo Guillermo, que fueron expulsados disciplinariamente tras protagonizar una pelea física. Tampoco forman parte Karina, Oriana Marzoli y Javier Fernández tras abandonar voluntariamente. Finalmente, José Antonio Avilés también ha decidido rechazar participar tras ser expulsado con un 85%.

Por lo tanto, tres concursantes se quedarán en la casa durante la gala del jueves. Dos de ellos serán escogidos por la audiencia, mientras que los concursantes de 'GH VIP' podrán votar por un tercero.

*Puedes votar una vez al día

Por lo tanto, los concursantes volverán a convivir, aunque tan solo sea durante unos días, con los concursantes oficiales: Carmen Alcayde, Jessca Bueno, Laura Bozzo, Michael, Zeus, Susana y Naomi.

De este modo, Avilés ha sido el último expulsado de 'GH VIP', con un 85% de votos: "He venido aquí a jugar y sabía que me podía ir en cualquier momento. Está claro que mi concurso no le ha gustado a la gente, pero me lo intento tomar lo mejor que puedo. Lo asumo, mi forma de ser no le gusta a la gente, y lo habré cagado, porque no me gusta verme así en los vídeos".

"Me he quedado en shock con el 85%. Llevaba muchos días diciendo que si me llevaba el récord, pero no me lo esperaba. Necesito ver a alguien diferente", explicaba Avilés, minutos antes de conocer que podía optar a la repesca, aunque lo ha rechazado.