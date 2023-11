Sale a la luz la 'manipulación' que hace 'GH VIP' durante las galas en plató

La décima gala de 'GH VIP', emitida este jueves 16 de noviembre en Telecinco , ha terminado con varias polémicas sobre la mesa. El reality se ha vuelto a cargar todas las normas del formato y ha decidido darle una tercera oportunidad a Luitingo, tras ser expulsado y no conseguir la repesca contra Pilar. Algo que ha hecho enfadar a la audiencia de ' GH VIP '.

Además, más allá de lo ocurrido en la casa, una persona que fue de público al plató de 'GH VIP' durante la décima gala ha desvelado la "manipulación" del programa. Y es que este usuario ha desvelado en las redes sociales que en el reality el público no tiene libertad para reaccionar a lo que sucede durante la gala.

"Estamos todo el plató alucinando con el tema de la repesca, hemos intentado abuchear y enseguida nos cortan. Menudo tongo ¿para qué coño hemos votado entonces?", escribía de primeras esta persona.

De este modo, desvelaba que 'GH VIP' cohíbe al público. "Nos prohíben abuchear, incitan a que aplaudamos a “la pareja del año” y Zeus salva a Jessica. Por eso he decidido abuchear, no pueden decir que el público es libre cuando en ciertas ocasiones es mentira", añadía.

"Gracias a todos los que me habéis apoyado, me habéis dado fuerza para aplaudir y abuchear a pesar de muchas cosas que han pasado hoy… Aun sigo flipando con la manipulación que hemos vivido en plató…", concluía pasadas las 2 de la madrugada, una vez acabada la gala de 'GH VIP'.

Susana Bianca, última expulsada de 'GH VIP'

| Mediaset

Esta ronda de nominaciones ha sucedido tras la salida de Susana Bianca con un 77%: "No entiendo este porcentaje tan alto, no me quiero imaginar todo lo que habré dicho esta semana. No soy una persona negativa, pero soy humana, y hay que estar aquí para saber lo que vivimos. Entiendo que hay gente que te entienda y otra no, algunos te van a querer y otros te van a odiar".

"Lo que he llevado mal es que en ningún momento me he dado cuenta de que he estado en un concurso. Nunca he dicho que no he hecho nada mal, porque soy persona y me equivoco. Cuando digo que para mí he hecho un buen concurso, porque independientemente de que guste o no, he hecho siempre lo que he sentido. Nunca he hecho nada que no haya sentido en el corazón", añadía.