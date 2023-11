Susana se rompe al escuchar la verdad sobre su relación con Zeus en 'GH VIP'

Susana Bianca ya ha sido expulsada de forma definitiva de la casa de 'GH VIP'. Días después de su expulsión, Susana ha acudido al debate de Ion Aramendi y ha desvelado que su salida de la casa no está siendo nada fácil para ella. La joven ha roto a llorar al explicar que no se siente querida fuera de la casa.

"Siento como que nadie tiene empatía conmigo, por muchísimas cosas. Acabo de salir no he visto nada, entiendo que la gente no se ponga en mi lugar, pero de verdad son constantes ataques. Encima no me puedo explicar", decía entre lágrimas.

"Cuando tú me preguntaste a mí lo de Zeus, que yo lo dije de todo corazón, que quiero que se quede. Dijeron comentarios como que yo le dije a él que yo quería quedarme. Eso no es así, lo que sí sé es que la conversación entera no fue así’’, añadía la joven.

‘’Yo lo quiero muchísimo y doy la vida y lo he animado siempre a que se quede. Si tú ves a una persona que amas, mal, que le está comiendo la casa, que lo está pasando fatal, pues si de verdad te dice me quiero ir, intentas tener empatía y entenderlo’’, ha explicado la recién expulsada.

Además, Susana ha tenido que ver como Albert Infante la ha criticado duramente, diciendo la verdad sobre su relación. "A ella no le gusta Zeus y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe Michael, lo que pasa es que quieres hacer aquí pareja. Ella va de yo soy real, yo soy sincera, pero sabe perfectamente donde está, sabe perfectamente lo que hace. No me vendas la moto de yo soy buena persona", estallaba el concursante.

Por otro lado, Susana Bianca ha explicado los inicios de su relación con Zeus Montiel en la casa de ' GH VIP ': "Para mí en todo momento era una amistad. Era una persona con la que yo conecté, intenté que se abriera… Conectamos desde el principio independientemente de lo que piense todo el mundo. Para mí era real, yo lo tenía claro y lo veía simplemente como un apoyo".

Susana Bianca se enfrenta a la defensora de Zeus en directo

Finalmente, el enfrentamiento más complicado de Susana ha sido con Carmen, amiga y defensora de Zeus en plató, quien ha asegurado no creerse su relación. "Ella se ha encariñado de todo lo que hace, pero yo todavía según las imágenes y lo que he ido viendo yo todavía no he creído que ella esté enamorada", sentenciaba.

"Por lo que he visto estos dos meses no me gusta la relación porque se han metido en un bucle tóxico los dos", añadía con dureza la defensora de Zeus. Por su parte, la protagonista ha asegurado que "ella incluso antes de acercarme a Zeus ya me odiaba. Nunca te he gustado". Algo que Carmen ha negado.