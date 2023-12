Se filtra lo ocurrido en el debate final de 'GH VIP': la ganadora abandona el plató

El debate final de ' GH VIP ' ya se ha grabado y habría sido una gran locura, con el amago de abandono de la ganadora incluido. Pese a que Naomi Asensi ya se ha hecho con la victoria, el reality aún tiene pendiente la emisión del esperado debate final, que se grabó el viernes 22 de diciembre. Una entrega, no obstante, que se verá el próximo jueves 28 de diciembre.

En el debate, todos los concursantes se volverán a reunir para repasar las situaciones más destacadas durante todo 'GH VIP'. Será el momento de hacer balance y solucionar todos los conflictos que se han abierto a lo largo de estos cuatro meses.

| Mediaset

Sin embargo, parece ser que el debate ha estado lleno de broncas y es que un usuario de Twitter que acudió como público ha filtrado todo lo sucedido durante la grabación. De este modo, ha adelantado tres claves del debate: enfrentamiento entre Carmen Alcayde y Laura Bozzo, han separado a varios concursantes por una gran bronca y Naomi casi abandona a mitad del programa. Por lo tanto, la ganadora habría estado a punto de ausentarse durante gran parte del debate final por algo ocurrido.

De hecho, la propia Naomi Asensi ha publicado en sus redes sociales lo ocurrido. "Os dejo esta foto por aquí de lo guapa que me han puesto, ya que en lo que he grabado hoy a lo mejor no me veis", adelantaba. Todo apunta a que gran parte del debate se ha centrado en la historia de Luitingo y Jessica Bueno, por lo que habrían dejado a un lado a la ganadora.

| @naomisuperasensi

Recordamos que 'GH VIP' (15,2% y 1.160.000) fue líder absoluto de su franja, batiendo su récord de temporada en su final, estando a más de cuatro puntos de ventaja sobre su directa competidora (10,8%). También lideró en target comercial (16%), con especial incidencia entre los espectadores de 25 a 44 años (20,4%) y los jóvenes (16,6%). De igual forma, fue líder entre los menores de 55 años (16,9%). Rozó los 3M de contactos.