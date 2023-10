Sale a la luz lo que hizo 'GH VIP' antes de la expulsión de Pilar y lo cambia todo

'GH VIP' la ha vuelto a liar, en esta ocasión, justo antes de la expulsión de Pilar Llori durante la quinta gala con Marta Flich. La velada ha sido una de las más intensas de toda la edición por un cambio en la forma de expulsar. 'GH VIP' ha querido sorprender a los concursantes expulsado a uno de los que aún estaba en la casa y no a los que ya estaban en la sala de expulsión.

De este modo, la más votada por la audiencia era Pilar Llori. Pese a ser una de las protagonistas de la semana al empezar una relación con Luitingo, la audiencia no se ha creído este acercamiento. De hecho salía de la casa con casi un 70% de los votos frente a Gustavo Guillermo.

| Mediaset

Sin embargo, los concursantes de la casa no se han sorprendido ante esta salida ante el error garrafal que ha cometido 'GH VI' minutos antes de la expulsión. Y es que Pilar Llori, durante una pausa publicitaria, acudió a la sala reservada para que los famosos puedan fumar, conocida como "la playa". Era entonces cuando descubría que estaban todos los cigarrillos del resto de concursantes, menos los suyos.

De este modo, supo que ya estaba expulsada de 'GH VIP' al comprobar que sus objetos personales ya no se encontraban en esa sala. Algo que, además, comunicó a sus compañeros, por lo que su expulsión no fue sorpresa para nadie.

Por otro lado, una vez en plató valoró su relación con Luitingo: "La palabra enamoramiento me parece muy fuerte, pero sí que me he ilusionado ¿qué hago?". Tras sus palabras, la concursante afirmaba que cree que su relación con Luitingo "tiene futuro fuera de la casa".

| Mediaset

Acto seguido, Pilar expresaba su preocupación por lo que su familia pueda opinar de su nueva relación: "Me preocupa lo que piensen mis padres, mis hermanas y mi familia. Obviamente necesitaré una conversación y explicarme desde mi punto de vista. Creo que tampoco es un secreto, en la relación estaba todo puesto sobre la mesa y no es nada nuevo, yo entré sabiendo que me podía pasar esto, igual que él también sabía que me podía pasar a mí".