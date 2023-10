Laura Bozzo estalla como nunca antes contra Marta Castro en 'GH VIP': 'Tres neuronas'

Laura Bozzo y Marta Castro siguen sin hacer buenas migas en la casa de ‘GH VIP’. Ambas concursantes han protagonizado distintos enfrentamientos a lo largo del concurso que han dado mucho de lo que hablar. El último ha sido durante la quinta gala, ya que 'GH VIP' ha mostrado un vídeo de los encontronazos de las concursantes y las reacciones no se han hecho esperar.

Tras el vídeo, Laura Bozzo ha sido la primera en pronunciarse y ha dejado ver lo cansada que está del tema: "Estoy cansada de que yo tenga que ser el centro de todos los ataques de toda esta casa, siempre. Ya me cansé. Acabas de ver un vídeo donde se comprueba que todo el mundo habla por detrás, todos lo hacen".

Marta Castro se ha dado por aludida y ha respondido a Laura: "El otro día me dijo que no tenía nada en contra de mí, porque no me había nominado. Yo prefiero que alguien me nomine como le nominé yo a ella cuando me dijo que tenía tres neuronas, que considero que tengo más de tres neuronas. Yo prefiero nominarla a la cara y ser honrada y honesta, no que no me dé nominaciones y que luego por detrás vaya con uno con otro metiéndose con toda la casa. Si sale nominada es porque no la soporta nadie".

Ante las palabras de Marta, Laura Bozzo, cansada, le ha reprochado su actitud y ha estallado en su contra: "No me pidas disculpas por votarme porque eso es ser hipócrita, luego te pusiste detrás de mí para que me fuese. En tu cara te he dicho todo, nunca he hablado por detrás".

Marta le ha recriminado a Laura que no le dijo a la cara que pensaba que "tenía tres neuronas". Por su parte, Laura ha sido muy directa: "¿Tú crees que a mí me vas a dar miedo con tus tres neuronas?". Automáticamente, la audiencia de plató se reía y aplaudía ante ese comentario.

"¿No es una falta de respeto que ella dijo delante de tres personas que había hecho caca en el baño? Eso es faltar el respeto. Se permitió que se faltara el respeto de esa manera. Eso no se hace de una persona con cinco operaciones de estómago a nivel mundial"; concluía Laura. "Falta de respeto es ir al baño y no limpiarlo, que lo hizo Carmen", añadía Marta Castro.