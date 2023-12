Sale a la luz lo que ha ocurrido entre Jessica Bueno y Luitingo tras salir de 'GH VIP'

La relación entre Jessica Bueno y Luitingo parece que sigue avanzando tras finalizar ' GH VIP '. El pasado jueves 21 de diciembre, el reality cerró las puertas de la casa proclamando a Naomi Asensi como ganadora. Pese a que no ha conseguido la victoria, Luitingo sí que ha conseguido el amor de Jessica Bueno, que sigue aumentando tras 'GH VIP'.

De este modo, los seguidores de la pareja se han preguntado mucho cómo han sido sus primeras horas tras salir de la casa. En 'Fiesta', el periodista Sergio Pérez ha arrojado luz en el asunto: "Te puedo confirmar, Emma García, que Luitingo y Jessica Bueno han pasado la noche juntos. Han pasado una buena noche. Desde que salió de la casa, tanto el jueves como el viernes han pasado la noche juntos".

| Mediaset

Por lo tanto, la pareja habría pasado juntos la noche del jueves, tras la final de 'GH VIP', y del viernes, día en el que grabaron el debate final del reality. Tras la exclusiva del periodista Emma García se sorprendía de que la pareja haya pasado dos noches seguidas: "No es lo mismo una que dos". "Eso es porque ha gustado, porque si no no se vuelve a repetir", ha puntualizado el periodista de 'Fiesta'.

Por su parte, Belén Rodríguez ha comentado que "la primera durmieron poco". "Hombre, cuando estás al principio así, se coge con ganas", aseguraba Alexia Rivas.

De hecho, en la casa de 'GH VIP' ya hablaron de su futuro. "Si me tengo que hacer 700 kilómetros, coger un avión o un ave, ¿tú crees de verdad que no lo voy a hacer?", le decía Luitingo a la modelo. Sin embargo, Jessica Bueno dudaba de los sentimientos del cantante: "Hablo de ti a diario y lloro por ti porque te echo de menos... en la lucha está la recompensa, ¿no? Yo lo que quiero es verte y pasar tiempo contigo", le respondía el cantante.

| Mediaset

Para saber más información sobre esta relación también habrá que ver el debate final de 'GH VIP', que se emitirá el próximo jueves 28 de diciembre. Todo apunta a que gran parte de los contenidos están centrados en Jessica Bueno y Luitingo.