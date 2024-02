Pakita, tercera expulsada de 'Drag Race España All Stars', en el episodio más polémico

El tercer episodio de 'Drag Race España; All Stars' trajo costura y confección anoche a atresplayer. Al más puro estilo 'Maestros de la Costura', las aspirantes enhebraron sus agujas y confeccionaron sus propias prendas. Cada reina tuvo que presentar tres looks en la pasarela que cumpliesen con diferentes temáticas: cielo, infierno y pecado capital.

Las dos primeras categorías fueron idénticas para todas las concursantes. Sin embargo, cada una debió encajar un pecado capital diferente para el tercer look. La responsable de repartir cada uno de los pecados fue Juriji Der Klee, tras haber escogido aleatoriamente la manzana adecuada. Así, cada concursante recibió una caja de trabajo con diversas telas y materiales para confeccionar su prenda en el taller.

| Atresmedia

Para la valoración de esta prueba, la modelo Laura Sánchez se incorporó al jurado de 'Drag Race España All Stars'. Tras un gran despliegue de moda y confección, los jueces determinaron que Pakita y Pupi Poisson como las peores del episodio. Por el contrario, Juriji y Drag Sethlas fueron las mejores del reto y disputarían el lipsync para escoger a la eliminada.

Catástrofe en el lipsync: Juriji magullada

Aunque la mayoría de espectadores no lo percibieron, otros percibieron un detalle durante el lipsync que generó gran polémica en las redes sociales. Drag Sethlas rompió un espejo en el escenario durante su interpretación. En consecuencia, Juriji Del Klee sufrió varios cortes en su cuerpo durante el desarrollo de la actuación.

Finalmente, a pesar de este incidente del que el jurado no comentó nada en el episodio, Drag Sethlas ganó el lipsync y expulsó a Pakita. La sevillana no se mostró especialmente afectada: "Así es la vida. Para mí el 'All Stars' ha sido un paseito con las amigas", comentaba en la pasarela durante su despedida.

| Atresmedia

De este modo, ya solo quedan seis reinas en competición: Drag Sethlas, Hornella Góngora, Juriji der Klee, Pupi Poisson, Sagittaria y Samantha Ballentines. En el próximo capítulo, se enfrentarán a las valoraciones de Nathy Peluso como jueza invitada.