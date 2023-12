Michael Terlizzi desvela en 'GH VIP' la malformación que sufre

La última prueba semanal de ' GH VIP ' ha generado un gran de cabeza a Michael Terlizzi, que ya está a las puertas de la final. El italiano forma parte del grupo de afortunados que se juega la victoria, junto a Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Naomi Asensi y Albert Infante. Justo junto a este ha hablado de una malformación que sufre y que le está provocando inseguridades durante la prueba semanal de 'GH VIP'.

Y es que Michael Terlizzi no cuenta con movilidad completa en los brazos y eso le genera problemas para hacer el baile de la prueba. El reto consiste en que deben aprenderse una canción y su correspondiente coreografía para ejecutar un videoclip.

"Psicológicamente me afecta mucho, a mí no me gusta bailar por eso", ha reconocido el italiano . "No tengas miedo...y si se te nota, ¿qué pasa?", le intentaba consolar Albert Infante.

| Mediaset

Michael Terlizzi sufre sinostosis radiocubital, una afección anómala entre el radio y el cúbito, dos huesos del antebrazo, que le impiden realizar ciertos movimientos y que puede causarle bastante dolor. "No puedo rotar mi brazo, nací así, no puedo hacer al respecto", explicó cuando participó en 'Grande Fratello', la versión italiana de 'Gran Hermano', en el año 2019. Para él es una "situación de extrema vergüenza" hasta el punto de que hasta hace pocos años evitaba la televisión por miedo a exponerse.

"Veremos si mis brazos serán un impedimento o no, porque ya me han dicho muchas veces que sea actor, pero muchas, muchas. Me dicen que tengo cara de película ¿Pero cómo lo hago? Si tengo que hacer una, digamos que hay escenas de guerra y tengo que filmar, no puedo. Hay muchos otros que pueden hacerlo correctamente. Hay otros buenos chicos", explicó.

| Mediaset

Recordamos que Michael ha sido uno de los concursantes más nominados de 'GH VIP', junto a Laura Bozzo. Pese a ser uno de los que más desapercibidos ha pasado en esta edición, la audiencia no le ha votado para ser expulsado. Su única trama fue la protagonizada junto a Albert, cuando le acusaron de haberle engañado fingiendo que estaba enamorado para ganar puntos de cara al público.